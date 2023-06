Der Start in den Juni auf Mallorca ist ordentlich ins Wasser gefallen. Gewitter und örtlich heftige Niederschläge prägten das Bild am Donnerstag und Freitag - und auch für das Wochenende ist keine einschneidende Wetterbesserung in Sicht. Der Samstag ist in weiten Teilen der Insel noch einigermaßen freundlich gestartet, im Westen und Südosten allerdings sollte es bereits am Morgen rumpeln.

Im Laufe des Vormittags soll es in den meisten Gebieten auf Mallorca zuziehen, die Sonne schaut dann nur ab und zu noch hinter den Wolkenfeldern hervor. Örtlich kann es schon mal blitzen und donnern. So richtig los geht es dann aber wahrscheinlich am Nachmittag. Dann kann es vor allem im Norden und Osten heftigere Gewitter geben, die immer wieder auch Regen im Gepäck haben. Warnstufe Gelb in weiten Teilen der Insel Der Wetterdienst Aemet hat für den Norden und Osten, die Serra de Tramuntana, den Süden und das Inselinnere für die Zeit zwischen 12 und 19 Uhr die Warnstufe Gelb wegen Regens und Gewitters ausgerufen. Am späteren Nachmittag und Abend kommt dann wieder vermehrt die Sonne zum Vorschein. Dort wo es Gewitter gibt, gehen die Temperaturen im Tagesverlauf ein wenig zurück. Gegen 14 Uhr wird es am wärmsten, da geht es rund um Sa Pobla auf 26 Grad hoch, nach dem Gewitter werden noch 23 Grad erreicht. Gegen Abend erwärmt sich die Luft wieder ein bisschen. Nachts fallen die Werte auf 14 bis 18 Grad. Auch am Sonntag kann es nass werden Für den Sonntag hat Aemet bislang noch keine Warnstufe ausgegeben, allerdings bleiben der Insel Regen und Gewitter erhalten. Vor allem im Süden rund um Llucmajor könnte es dabei auch länger anhaltend regnen. Allerdings sind die Vorhersagen zurzeit aufgrund des sprunghaften Wetters unzuverlässig. Die Höchstwerte am Sonntag erreichen 22 Grad an der Küste bis 25 Grad rund um Sa Pobla und Pollença. Und der Wochenstart am Montag soll nach derzeitigem Erkenntnisstand einen Mix aus Sonne, Wolken und immer wieder örtlichen Schauern bringen. Nach und nach wird es ein wenig wärmer.