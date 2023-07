Maria de la Salut-Wetter im Überblick: Wie wird das Wetter morgen und in der KW 27 vom 03. Juli bis 09. Juli 2023 in Maria de la Salut auf Mallorca? In unserer Wettervorhersage erfahren Sie, womit Sie in den nächsten 7 Tagen rechnen können. In den nächsten Tagen erwarten Sie in Maria de la Salut eher wechselhafte Temperaturen und es wird überwiegend heiter. Dabei weht nur schwacher bis gar kein Wind mit Windstärken zwischen 8 und 21 km/h. Es bleibt überwiegend trocken.

Maria de la Salut-Wetter für morgen, 04.07.23, im Überblick Für Wasserratten gibt es gute Nachrichten, denn das Meer am Strand von Maria de la Salut hat gerade 26 °C. Morgen: Zu Beginn des Tages schickt uns das Wetter in Maria de la Salut mit 23°C in den Tag und erreicht später 31°C, Nachts zeigt uns das Thermometer 24°C an. 7-Tage-Trend für Maria de la Salut aktuell: So entwickeln sich Wetter und Temperaturen Tagsüber erreichen wir in Höchsttemperaturen um die 34°C, an kühleren Tagen können Werte um die 29°C gemessen werden. In den Nächten wird es bei vorwiegend sehr hohen Temeraturen bleiben. Die Tiefstwerte verzeichnen hier 23°C und die Höchstwerte 25°C. Gefühlt liegen die Tiefsttemperaturen tagsüber bei 30 und nachts bei 23 Grad. Die gefühlten Höchsttemperaturen liegen bei 39 Grad am Tag und 27 Grad in der Nacht. Der UV-Index zeigt sich in der nächsten Woche sehr wechselhaft. Sommerwetter-Vorhersage für Maria de la Salut in den nächsten 7 Tagen Wetter-Prognose für Maria de la Salut vom 03.07.23 bis 09.07.23: Das Wetter in Maria de la Salut am Wochenende: Für das kommende Wochenende erwartet Sie am Samstag Klarer Himmel bei etwa 33 Grad. Hell wird es an diesem nahezu wolkenlosen Tag gegen 06:27 Uhr. Das Tageslicht verabschiedet sich wieder um 21:17 Uhr. Am Sonntag zeigt sich Bewölkung bei 34 Grad. Der Tagesbeginn begrüßt Sie mit den ersten Lichtstrahlen um 06:27 Uhr, es bleibt im Tagesverlauf nahezu wolkenlos. Das Wochenende endet mit dem Sonnenuntergang um 21:17 Uhr. +++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 03.07.2023 17:00 Uhr. +++