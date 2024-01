Die idyllische Gemeinde Llubí auf Mallorca kann sich in der kommenden Woche auf angenehme Wetterbedingungen freuen. Mit einer 7-Tage-Wettervorhersage, die überwiegend milde Temperaturen und eine Mischung aus Sonnenschein und leichter Bewölkung verspricht, stehen den Einwohnern und Besuchern von Llubí schöne Tage bevor.

Generelle Wetterlage in Llubí

Beginnend am 24. Januar 2024, wird das Wetter durch größtenteils aufgelockerte Bewölkung geprägt sein, mit einer angenehmen Höchsttemperatur von 19°C. Der Wind hält sich mit gerade mal 2 km/h zurück, was die fehlende Böigkeit zu einem perfekten Zeitpunkt für Aktivitäten im Freien macht.

Sonnige Aussichten zur Wochenmitte

Der 25. Januar leitet mit einem klaren Himmel und maximal 23°C den bisher wärmsten Tag der Woche ein. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 36%, was zusammen mit dem leichten Wind für ein äußerst komfortables Klima sorgt.

Weiter geht es mit dem 26. Januar, wo vereinzelte Wolken den Himmel zieren und die Temperaturen leicht auf 21°C sinken, was jedoch für einen entspannten Tag im Zeichen der Erholung spricht.

Konstante Wetterverhältnisse zum Wochenende

Vom 27. bis zum 31. Januar präsentiert sich das Wetter in Llubí mit durchgehend bedecktem Himmel und Temperaturen die sich stets zwischen 18°C und 20°C bewegen. In dieser Zeit bleibt die Windgeschwindigkeit moderat, die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck verändern sich kaum, was auf eine beständige Wetterlage hindeutet.

Details zu Sonnenauf- und Untergang

Die Tage in Llubí beginnen früh, mit einem Sonnenaufgang, der sich im Laufe der Woche von ca. 07:02 Uhr auf etwa 06:57 Uhr verschiebt. Die Abende bringen den Sonnenuntergang von ca. 16:56 Uhr auf 17:05 Uhr, wodurch sich die Tage langsam wieder verlängern.

Zusammenfassend gibt es für die Bewohner und Besucher von Llubí allen Grund zur Freude, denn das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite. Das macht die kommende Woche zum idealen Zeitpunkt für Unternehmungen an der frischen Luft.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.1.2024, 02:54:38. +++