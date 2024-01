Mit einem Blick in die kommende Woche erwartet die Einwohner und Besucher von Búger, einem idyllischen Örtchen auf Mallorca, eine Mischung aus Sonne und Wolken. Die Wetterlage präsentiert sich überwiegend stabil, jedoch dürfen einzelne Schönwetterabschnitte nicht übersehen werden.

Aktuelles Wetter und 7-tägige Prognose für Búger

Die Wetterdaten, basierend auf jüngsten Erhebungen, verraten eine sanfte Brise mit Temperaturen, die ein angenehmes mediterranes Klima versprechen. Von leicht bewölktem Himmel bis hin zu klaren Sonnentagen ist in der letzten Januarwoche alles zu erwarten.

Am 24. Januar 2024 beträgt die Temperatur in Búger angenehme 19°C unter leicht bewölktem Himmel, während der Wind sanft mit 2 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 48%, der Luftdruck bei 1036 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind für 7:02 Uhr morgens bzw. 16:56 Uhr abends vorhergesagt.

Der 25. Januar 2024 verspricht mit bis zu 22°C und einem klarem Himmel den Höhepunkt der Woche zu werden. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 39%, was für eine trockene und angenehme Atmosphäre sorgt. Der Wind bleibt unaufdringlich bei 2 km/h.

Im weiteren Verlauf bleiben die Tage geprägt von vereinzelten Wolkenfeldern und milden 20°C am 26. Januar sowie von einem geschlossenen Wolkendach bei weiterhin wohligen 19°C am 27. Januar. Mit Temperaturen, die sich durchweg im Bereich von 17°C einpendeln, wird das Wetter in Búger von Bewölkung und gelegentlichem Sonnenschein begleitet.

Abschließend bleibt das Wetter gemäßigt mit tendenziell mehr Wolken als Sonne, jedoch ohne Anzeichen von Niederschlag. Der 31. Januar rundet die Woche mit 17°C und einem bedeckten Himmel ab.

Wochenendwetter in Búger

Wer das Wochenende im Freien verbringen möchte, kann dies ohne größere wetterbedingte Einschränkungen tun. Überwiegend bewölkt, aber trocken sind die Tage des 29. und 30. Januar. Mit Temperaturen von 17°C und einer leichten Brise können Spaziergänge und Außenaktivitäten angenehm gestaltet werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.1.2024, 02:28:01. +++