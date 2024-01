Es gibt keine bessere Zeit, um die atemberaubenden Ausblicke auf die Terrassen von Banyalbufar zu genießen, als wenn das Wetter mitspielt. Die kommende Woche verspricht mit milden Temperaturen das optimale Klima für Spaziergänge entlang des Mittelmeers. Bleiben Sie mit uns für die tagesaktuellen und wöchentlichen Wetterprognosen informiert.

Wetter in Banyalbufar - Überwiegend heiter und ein Hauch von Frühlingsluft

Mittwoch, 24.01.2024: Mit 17°C und einer leicht bedeckten Wolkendecke lädt der Mittwoch dazu ein, das charmante Dorf und seine steilen Straßen zu erkunden. Ein sanfter Wind mit 3 km/h trägt das Gefühl von Ruhe durch die Luft, während die Luftfeuchtigkeit bei behaglichen 66% liegt und der Luftdruck einen stabilen Wert von 1036 hPa aufweist. Sonnenauf- und -untergang: 07:04 Uhr bzw. 16:58 Uhr.

Donnerstag, 25.01.2024: Die klare Sicht auf den azurblauen Himmel wird nur durch wenige Wolken unterbrochen. Die Temperaturen halten sich konstant bei 17°C. Ein leichter Windzug von 4 km/h bewegt sich durch Banyalbufar, während der Feuchtigkeitsgrad auf 72% ansteigt und der Luftdruck bei 1031 hPa liegt. Der Tag begrüßt uns erneut um 07:04 Uhr und endet um 16:59 Uhr.

Freitag, 26.01.2024: Mit steigenden Temperaturen um die 19°C und verstreuten Wolken bietet sich der Freitag an, die natürliche Schönheit der Tramuntana-Gebirge zu genießen. Mit nur 2 km/h Wind bleibt es angenehm mild, während die Luftfeuchtigkeit auf 57% sinkt - ideal für längere Wanderungen. Sonnenaufgang ist um 07:03 Uhr, bevor der Tag um 17:01 Uhr ausklingt.

Wochenendvorschau und Ausblick auf die neue Woche in Banyalbufar: Ab Samstag bewegen wir uns in einem Spektrum von 15°C bis 17°C, mit einer konstanten leichten Brise. Die teilweise bedeckte Wolkendecke sorgt für mildes Wetter, das zum Verweilen im Freien einlädt. Die Luftfeuchtigkeit hält sich moderat, und die Sonne grüßt uns täglich ein wenig früher, während die Sonnenuntergänge minutengenau länger werden.

Obwohl die Tage mit leichter Bewölkung einhergehen, bleibt das Regenrisiko gering, was für Außenaktivitäten zusätzlich ermutigt. Die Idylle von Banyalbufar wird in der kommenden Woche von einem harmonischen Klima umrahmt. Es ist die perfekte Zeit, um die terrassierten Landschaften und das historische Erbe zu entdecken, das die Gemeinde so einzigartig macht.

