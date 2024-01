Das Wetter in Lloseta zeigt sich von seiner abwechslungsreichen Seite in der letzten Januarwoche. Von klarem Himmel bis hin zu bewölkten Tagen ist alles dabei, was das Herz eines jeden Wetterbeobachters höher schlagen lässt. Wir werfen einen detaillierten Blick auf die Wettervorhersage vom 24. Januar bis zum 31. Januar 2024 und informieren Sie umfassend.

Wetterübersicht für den 24. Januar 2024

Am Mittwoch, dem 24. Januar, präsentiert sich der Himmel über Lloseta mit teilweise bewölkter Atmosphäre. Die Temperaturen erreichen angenehme 20°C, während der Wind mit leichten 2 km/h weht. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 41% und einem Druck von 1036 hPa ist ein erfrischendes Gefühl zu erwarten. Sonnenauf- und -untergang markieren den Tag von 7:03 Uhr morgens bis 16:57 Uhr abends.

Erwärmung und Klarheit am 25. Januar 2024

Der Donnerstag lässt die Sonne in Lloseta in voller Pracht aufgehen. Mit einem klaren Himmel klettert das Thermometer auf 22°C. Die Windgeschwindigkeiten bleiben gemäßigt bei 2 km/h, wohingegen die Luftfeuchtigkeit auf 33% sinkt und der Luftdruck auf 1031 hPa leicht abfällt. Ein idealer Tag für Outdoor-Aktivitäten von Sonnenaufgang um 7:02 Uhr bis Sonnenuntergang um 16:58 Uhr.

Gemischte Wetterverhältnisse am 26. Januar 2024

Am Freitag gestaltet sich das Wetter mit zerstreuten Wolken über Lloseta und Temperaturen von etwa 21°C weiterhin mild. Der Wind nimmt leicht zu auf 3 km/h, bei einer Luftfeuchtigkeit von 42% und einem gleichbleibenden Druck von 1031 hPa. Ein harmonischer Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang um 7:01 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 16:59 Uhr.

Stark bewölkte Tendenz am 27. und 28. Januar 2024

Das Wochenende startet in Lloseta mit bedecktem Himmel. Am Samstag und Sonntag halten sich überwiegend Wolken am Himmel, und die Temperaturen gehen etwas zurück auf 19°C bzw. 17°C. Die Windverhältnisse bleiben mit 2 km/h unverändert moderat, die Luftfeuchtigkeit steigt jedoch auf über 50%. Der Druck bleibt weitgehend stabil bei um die 1030 hPa. Genießen Sie längere Tage mit Sonnenuntergangszeiten um 17:00 Uhr am Samstag und 17:02 Uhr am Sonntag.

Ausklang der Woche mit gemischtem Wetter

Zum Abschluss der Woche erleben wir weiterhin milde 17°C und eine Mischung aus zerstreuten und teilweise bewölkten Himmeln am Montag und Dienstag. Die Windbedingungen bleiben mit 1 bis 2 km/h sehr ruhig, begleitet von einer Luftfeuchtigkeit um die 53%. Mit einem Luftdruck von circa 1030 hPa können wir von stabilen Wetterbedingungen ausgehen. Die Tage werden nun merklich länger, wobei der Dienstag mit einem Sonnenuntergang um 17:05 Uhr endet.

Umfangreiche Wetterperspektive für Lloseta

Die letzte Januarwoche wird Lloseta mit einer Variation aus sonnigen Momenten und bewölkten Abschnitten verwöhnen. Die Temperaturen bleiben während der gesamten Periode angenehm und laden zu diversen Freizeitaktivitäten ein. Egal ob Sie den gemütlichen Bummel durch die Stadt planen oder sich bei einer Wanderung in der Natur entspannen möchten – das Wetter bietet die optimalen Bedingungen dazu. Verpassen Sie nicht unsere tagesaktuelle Wettervorhersage, um perfekt auf jeden Tag vorbereitet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.1.2024, 02:53:22. +++