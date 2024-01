Die Bewohner und Besucher von Marratxí können sich in der letzten Januarwoche auf milde Temperaturen und überwiegend angenehmes Wetter freuen. Mit einer Mischung aus Sonnenschein und leichter Bewölkung präsentiert sich das Wetter als idealer Begleiter für all jene, die das neue Jahr auf Mallorca genießen möchten.

Überblick: Wettertrends der Woche

Die Wetterlage in Marratxí bleibt durchgehend mild, mit Temperaturen, die angenehme 18°C bis 22°C erreichen. Die Woche startet mit einem bedeckten Himmel am 24. Januar 2024, aber ohne Anzeichen von Kälteeinbrüchen, was bei einer Höchsttemperatur von 20°C und einer sehr entspannten Windgeschwindigkeit von nur 2 km/h zu einem beruhigenden Erlebnis führt. Die relative Luftfeuchtigkeit von 50% und ein Luftdruck von 1036 hPa weisen auf ein stabiles Wettergeschehen hin, wobei der Sonnenaufgang um 07:03 Uhr und der Sonnenuntergang um 16:58 Uhr den Tag rahmen.

Klare Himmel und leichte Brisen

Die folgenden Tage lassen das Wetterherz höher schlagen. Am 25. Januar erwartet uns ein klarer Himmel, der von der Sonne dominiert wird, mit einer Spitze von 21°C und einer leichten, erfrischenden Brise. Am darauf folgenden Tag, dem 26. Januar, wird es mit vereinzelten Wolken eine winzige Spur lebhafter, aber bei weiterhin angenehmen 22°C und einem gleichmäßigen Wind bleibt das Wetter günstig für Outdoor-Aktivitäten.

Konstantes Wetter als Begleiter

Zum Ende der Woche hin, besonders am 27. und 28. Januar, ziehen wieder mehr Wolken auf, aber dies sollte die Pläne nicht trüben. Bei Höchsttemperaturen von 19°C und 18°C lädt das konstante Wetter zu vielfältigen Aktivitäten im Freien ein. Die Abende und Nächte bleiben bei dieser Bewölkung angenehm und versprechen eine ruhige Zeit unter den über Mallorca liegenden Wolken.

Wetterausklang des Monats

In den letzten Tagen des Monats hält das moderate Wetter an, besonders bemerkenswert am 29. und 30. Januar mit aufgelockerten Wolken und weiterhin stabilen 18°C. Der Monatswechsel am 31. Januar präsentiert sich dann mit bedecktem Himmel, doch ohne wesentliche Änderungen der gemäßigten Bedingungen, sodass es bei 18°C und leichtem Wind weiterhin behaglich bleibt.

Resümee: Eine erfreuliche Wetterwoche in Marratxí

Alles in allem verspricht die kommende Woche in Marratxí auf Mallorca ein ausgeglichenes Wettererlebnis. Perfekt, um die Insel in vollen Zügen zu genießen und die malerische Umgebung zu erkunden. Mit einer durchdachten Mischung aus Sonne und Wolken und milden Temperaturen ist dies die ideale Zeit, um draußen zu sein und das Leben auf der Baleareninsel zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.1.2024, 03:01:19. +++