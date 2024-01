Die kommende Woche verspricht ein mildes Klima und eine Vielfalt an Wolkenformationen über Santanyí, einer idyllischen Gemeinde auf Mallorca. Wir blicken auf eine Wetterwoche, die von sanften Temperaturen und gemäßigtem Wind gezeichnet sein wird, optimal für Ausflüge und Spaziergänge entlang der pittoresken Landschaft der Insel.

Wetterübersicht für Santanyí

Am Mittwoch, den 24. Januar, präsentiert sich das Wetter mit aufgelockerten Wolken und einer Höchsttemperatur von 16°C, bei einem leichten Wind von 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 63%, und der Luftdruck zeigt solide 1037 hPa auf. Der Tag erwacht mit dem Sonnenaufgang um 07:01 Uhr und geht mit dem Sonnenuntergang um 16:57 Uhr zur Ruhe.

Der 25. Januar begrüßt uns mit einem klaren Himmel und verspricht somit viel Sonnenschein. Temperaturen erreichen gemütliche 17°C, während der Wind sich auf 4 km/h leicht verstärkt. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 66%, und der Druck fällt auf 1032 hPa. Die Sonne grüßt uns um 07:00 Uhr und verabschiedet sich um 16:58 Uhr.

Ausblick auf die Wochenmitte

Eine kleine Änderung im Wettergeschehen erwartet uns am 26. Januar, an dem unterbrochene Wolken dominieren und die Temperaturen auf 18°C ansteigen. Mit einem Wind von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 62% wird es ein frischer Tag, der bei einem Luftdruck von 1032 hPa liegt. Sonnenauf- und -untergang finden um 07:00 bzw. 16:59 Uhr statt.

Am 27. Januar zeigen sich dichte Wolken am Himmel, was zu einer leichten Abkühlung auf 16°C führt. Der Tag ist geprägt von ruhigen Windverhältnissen mit lediglich 2 km/h. Eine leichte Steigerung der Luftfeuchtigkeit auf 68% lässt die Luft allerdings etwas feuchter wirken, während der Luftdruck auf 1030 hPa sinkt. Der Tag beginnt um 06:59 Uhr und endet um 17:00 Uhr.

Das Wochenende in Santanyí

Der 28. und 29. Januar bieten bedeckte sowie teilweise bewölkte Himmel mit Temperaturen um die 15°C – ideal für Unternehmungen, die Schutz vor der intensiven Mittelmeer-Sonne bieten. Der Wind bleibt beständig bei etwa 4-5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf bis zu 78% klettert und der Luftdruck stabil bei 1031 hPa liegt. Die Sonne macht ihre Runden von 06:58 Uhr bis 17:01 Uhr und von 06:57 Uhr bis 17:02 Uhr.

Zum Abschluss der Woche, am 30. und 31. Januar, halten sich die Temperaturen bei 16°C, mit teilweise aufgerissenen und dichten Wolken. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 4 km/h am 30. und 2 km/h am 31. angenehm leicht. Die Luftfeuchtigkeit steigt am Montag auf 79%, sinkt jedoch am Dienstag wieder auf 69%. Der Druck variert leicht zwischen 1029 hPa und 1032 hPa. Der Sonnenaufgang um 06:57 Uhr und Sonnenuntergang um 17:04 Uhr am Montag verlängert sich am letzten Tag des Monats minimal auf einen Sonnenuntergang um 17:05 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.1.2024, 03:18:07. +++