Die Wetteraussichten für Pollença auf Mallorca sind für die kommende Woche vielversprechend. Es zeichnet sich durchweg freundliches Wetter mit leichtem Wechsel zwischen Sonnenschein und Wolken ab. Hier ist Ihr täglicher Überblick über die Wetterprognose für die letzte Januarwoche 2024.

Erwartete Wetterbedingungen in Pollença

Am Mittwoch, den 24. Januar, erleben Bewohner und Besucher leicht bewölkten Himmel mit Temperaturen um 17°C. Mit einem leichten Wind von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 59% können Sie einen angenehmen Tag erwarten. Der Druck liegt bei standhaften 1037 hPa.

Der folgende Tag, der 25. Januar, wird mit einem klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 18°C noch eine Spur wärmer. Bei leichter Brise, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 57% und stablem Druck können outdoortaugliche Aktivitäten geplant werden.

Am Freitag, den 26. Januar, setzt sich das freundliche Wetter fort, leicht bewölkt bei erneut 18°C. Die Windgeschwindigkeiten bleiben gedämpft und die zunehmende Luftfeuchtigkeit von 64% lässt das Wetter weiterhin angenehm bleiben.

Über das Wochenende hinweg und in die neue Woche hinein präsentiert sich das Wetter in Pollença weiterhin von seiner besten Seite. Leichte Bewölkung und Temperaturen, die sich von 17°C am Samstag auf 15°C am Mittwoch einpendeln, sorgen für ungetrübte Urlaubsfreuden.

Das Wochenhoch punktet am 27. Januar mit überzogenen Wolken bei 17°C, bevor es leicht auf 15°C zur Monatswende abkühlt. Geringfügige änderungen der Windverhältnisse und Luftfeuchtigkeit tun der positiven Gesamterscheinung des Wetters in Pollença keinen Abbruch.

Der Sonnenauf- und -untergang verschiebt sich über die Woche nur minimal, beginnend mit dem Sonnenaufgang um 7:03 Uhr am Mittwoch und endend mit dem Sonnenuntergang um 17:04 Uhr am letzten Tag des Monats.

Zusammenfassung der Wetterwoche in Pollença

Zusammengefasst können sich Einwohner und Gäste von Pollença auf eine Woche mit milder Temperaturen und größtenteils klarem bis leicht bewölktem Himmel freuen. Die äußerst stabile Wetterlage verspricht eine ideale Zeit für alle outdoorbegeisterten Menschen sowie für jene, die einfach nur das mediterrane Klima genießen möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.1.2024, 03:07:24. +++