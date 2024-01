Die kommende Woche verspricht milde Temperaturen und überwiegend klaren Himmel für die Einwohner und Besucher von Búger. Mit einer 7-Tage-Wettervorhersage können Urlauber und Einheimische ihre Pläne für die Freiluftaktivitäten entsprechend anpassen.

Detailierte Wetterentwicklung für Búger auf Mallorca

Donnerstag, 25. Januar 2024: Der Tag beginnt in Búger mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 23°C. Bei einer leichten Brise mit 3 km/h und einer geringen Luftfeuchtigkeit von nur 38% genießen Sie optimales Wetter für Ausflüge und Outdoor-Aktivitäten. Die Sonne geht um 7:02 Uhr auf und beschert uns Licht bis um 16:57 Uhr.

Freitag, 26. Januar 2024: Mit verteilten Wolken wird der Himmel etwas bedeckter, aber die Temperaturen bleiben mit 20°C immer noch warm. Der Wind hält sich mit 3 km/h weiterhin ruhig, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 49%. Sonnenaufgang und -untergang sind um 7:01 bzw. 16:59 Uhr.

Samstag, 27. Januar 2024: Ein bedeckter Tag steht bevor, allerdings bleibt es mit 19°C recht mild. Die Windgeschwindigkeit beträgt sanfte 2 km/h, was die Wohlfühlatmosphäre beibehält. Der Luftdruck ist konstant und der Feuchtigkeitsgrad erreicht 50%. Lichtdurchflutete Stunden erleben Sie von 7:00 bis 17:00 Uhr.

Beginn einer kühleren Phase auf Mallorca

Ab Sonntag gestaltet sich das Wetter etwas frischer, dennoch bleibt es mit Höchstwerten von 16 bis 19°C angenehm temperiert. Besonders die Sonntage sind mit 17°C und überwiegend bedecktem Himmel ideal zum Entspannen. Das Wetter präsentiert sich konstant, ohne größere Schwankungen, und die Feuchtigkeitswerte bleiben unter 70%, was für angenehme Bedingungen sorgt.

Wetterausblick für die erste Woche im Februar

Zum Abschluss der Wetterwoche und Start in den Februar dürfen wir uns am 1. Februar 2024 über einen klaren Himmel und eine Höchsttemperatur von 19°C in Búger freuen. Mit einer leichten Brise von nur 2 km/h und einem herabgesetzten Feuchtigkeitsgrad von 45% verabschiedet sich der Januar wohlwollend und macht den Weg frei für die frühen Anzeichen des Frühlings.

Die Tageslänge in Búger nimmt zu und mit dem Sonnenaufgang um 6:56 Uhr und dem Sonnenuntergang um 17:06 Uhr können sich die Mallorquiner und Gäste auf ausgedehntere Tageslichtstunden freuen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.1.2024, 02:31:54. +++