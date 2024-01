Die malerische Gemeinde Banyalbufar an der Westküste Mallorcas erfreut sich einer stabilen Wetterlage mit sanften Temperaturen, die die Inselbewohner und Besucher gleichermaßen begeistern. Ein Blick auf die 7-Tages-Wetterprognose verspricht durchgehend angenehme Bedingungen, die zum Verweilen im Freien einladen.

Die Wettervorhersage für die kommende Woche

Am heutigen Donnerstag, den 25. Januar 2024, erleben wir einen klaren Himmel mit einer Höchsttemperatur von 17°C, was ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten bietet. Die leichte Brise bei einer Windgeschwindigkeit von nur 4 km/h trägt zur Frische des klaren Winterhimmels bei.

Der Freitag, 26. Januar 2024, wird uns mit verstreuten Wolken überraschen, doch die Sonne wird sich ihren Weg durch die Wolken bahnen. Die Temperaturen klettern dabei auf 19°C und bieten ein perfektes Klima für einen Ausflug in die Natur von Banyalbufar. Der Wind bleibt mit 3 km/h mild und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 56%.

Über das Wochenende hinweg behalten wir bedeckten Himmel bei, doch die Temperaturen halten sich weiterhin bei milden 16°C am Samstag und Sonntag. Zu Beginn der neuen Woche, am Montag, den 31. Januar, sorgen einzelne Wolkenlücken für ein spannendes Spiel aus Licht und Schatten, und die Temperaturen bleiben konstant bei 15°C.

Banyalbufar - Ein Wintertraum unter der mediterranen Sonne

Zu Beginn des Februars zeigt sich der Himmel über Banyalbufar erneut von seiner besten Seite. Am Donnerstag, den 1. Februar 2024, dürfen wir uns auf einen klaren Himmel freuen, was ein wundervoller Ausklang der Woche ist. Die Temperaturen halten sich stabil bei 16°C, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 72% ansteigt.

Im Großen und Ganzen beschert uns das Wetter in Banyalbufar in den nächsten Tagen eine Wohlfühlatmosphäre mit milden Temperaturen und einer leichten Brise, die das maritime Flair der Region unterstreicht.

Sonnenuntergangszeiten in Banyalbufar: Natur pur!

Ein besonderes Highlight sind die Sonnenuntergänge in Banyalbufar, die in dieser Jahreszeit besonders eindrucksvoll ausfallen. Von 17:59 Uhr am Donnerstag, schreitend wir vor bis zu 17:08 Uhr am folgenden Donnerstag, und bieten damit jeden Abend ein spektakuläres Farbenspiel am Horizont.

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Wetteraussichten für Banyalbufar in den nächsten sieben Tagen sowohl Einwohnern als auch Besuchern zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten und Genussmomente in der Natur bieten werden.

