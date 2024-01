Wer das Wetterphänomen auf Mallorca beobachtet, wird in den kommenden Tagen in Santa Eugènia von einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken empfangen. Die Wetterlage verspricht größtenteils angenehme Bedingungen, die ideal für Outdoor-Aktivitäten und die Erkundung der malerischen Umgebung sind. Im Folgenden geben wir Ihnen einen detaillierten Überblick über das Wettergeschehen.

Die kommende Woche in Santa Eugènia

Donnerstag, 25. Januar 2024: Die Woche startet mit einem klaren Himmel über Santa Eugènia. Die Quecksilbersäule klettert auf angenehme 23°C bei lediglich leichtem Wind von 2 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 36%, und der Luftdruck zeigt stabile 1031 hPa an.

Freitag, 26. Januar 2024: Einige Wolkenfelder ziehen auf, doch die Temperaturen bleiben mit 22°C im wohltuenden Bereich. Der Wind frischt leicht auf 4 km/h auf, während die Luftfeuchtigkeit bei 38% liegt und der Druck konstant bleibt.

Über das Wochenende hinweg herrschen überwiegend bewölkte Bedingungen, die jedoch weiterhin milde Temperaturen zwischen 17°C und 19°C mit sich bringen. Die Windgeschwindigkeit bleibt gering, und die Luftfeuchtigkeit steigt allmählich an, was zu einem gemütlichen Klima führt, das zum Verweilen im Freien einlädt.

Abschluss der Woche und Start in den Februar

Die letzten Tage des Januars sowie der Beginn des Februars zeigen sich in Santa Eugènia von einer eher gleichmäßigen Seite. Der Luftdruck steigt tendenziell leicht an, was oft mit stabilen Wetterverhältnissen einhergehen kann. Am 31. Januar erleben wir wieder eine stärkere Bewölkung, aber ohne bedeutsame Temperaturänderungen. Der Monatswechsel bringt klaren Himmel und einen bescheidenen Temperaturanstieg auf 20°C.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich langsam, aber sicher, was die allmähliche Annäherung an den Frühling andeutet und für längere und hellere Abende auf der wunderschönen Insel Mallorca sorgt.

