Die Bewohner und Besucher von Campos können sich auf eine Woche mit gemischten Wetterbedingungen einstellen. Beginnend am 24. Januar bis zum 31. Januar 2024 wechseln sich Regenschauer mit leichten Auflockerungen ab, während die Temperaturen sich im sommerlichen Bereich bewegen.

Wetterentwicklung im Detail: 24. Januar bis 31. Januar 2024

Mittwoch, 24. Januar: Der Start in die Woche wird von heftigen Regenfällen mit einer Höchsttemperatur von 27 Grad Celsius geprägt sein. Ein leichter Wind weht mit 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 76 % bei einem Luftdruck von 1010 hPa. Sonnenaufgang und -untergang sind für 8:21 Uhr bzw. 21:33 Uhr zu erwarten.

Donnerstag, 25. Januar: Die mäßigen Regenschauer setzen sich fort und die Temperaturen fallen geringfügig auf 26 Grad Celsius. Die relative Luftfeuchtigkeit steigt an auf ungemütliche 85 % bei fast gleichbleibendem Luftdruck. Die Windverhältnisse bleiben entspannt.

Freitag, 26. Januar: Das Wetter bessert sich vorübergehend und bietet vereinzelte Wolken am Himmel bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Ein angenehm trockenere Luft bei 65 % Luftfeuchtigkeit und eine leichte Brise mit 5 km/h bieten die Möglichkeit für Outdoor-Aktivitäten.

Samstag, 27. Januar: Der Samstag bringt leichte Regenschauer bei erneut sommerlichen 29 Grad Celsius. Die Luft bleibt mit 66 % Feuchtigkeit relativ angenehm und der Wind hält sich zurück.

Sonntag, 28. Januar: Leichter Regen und eine Abkühlung auf 25 Grad Celsius erwarten die Inselbewohner. Es bleibt schwül bei 89 % Luftfeuchtigkeit, der Wind weht nur schwach.

Montag, 29. Januar: Das Wetter klart auf mit wärmeren 33 Grad Celsius und Lichtblicken durch die Wolken, begleitet von leichtem Regen. Mit 55 % ist die Luft deutlich weniger feucht. Eine gute Gelegenheit, die Natur zu genießen.

Dienstag, 30. Januar: Heiter geht es weiter mit 34 Grad und leichtem Regen. Der Wind frischt leicht auf 4 km/h auf, während die Luftfeuchtigkeit mit 51 % weiter abnimmt.

Mittwoch, 31. Januar: Der letzte Tag im Januar behält die 34 Grad bei und zeichnet sich durch wenig Wind und eine komfortable Luftfeuchtigkeit von 49 % aus.

Wetteraussicht für Campos

Die kommenden Tage in Campos sind geprägt von einer Mischung aus Sommerwärme und gelegentlichen Regengüssen. Die Temperaturen bleiben hoch, was die Insel zu einem attraktiven Urlaubsziel in dieser Zeit macht, vorausgesetzt, man ist auf unvorhersehbare Niederschläge eingestellt.

