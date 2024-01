Bewohner und Besucher von Vilafranca de Bonany können sich auf eine Woche mit überwiegend klarem Himmel freuen. Ab dem 25. Januar 2024 wird die Region von einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen um 20 Grad Celsius verwöhnt. Eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h sorgt dabei für eine frische und belebende Atmosphäre.

Kommende Tage bieten Abwechslung

Am 26. Januar ziehen ein paar vereinzelte Wolken auf, die jedoch die sonnige Stimmung nicht trüben werden. Mit 19 Grad bleibt es warm und die Windgeschwindigkeit erhöht sich leicht auf 4 km/h. Der Trend setzt sich am 27. Januar fort, wobei die Wolkendecke etwas dichter wird und die Temperaturen leicht auf 18 Grad sinken.

Das Wochenende kündigt sich mit dichteren Wolkenschichten an. Am 28. Januar werden die Tageshöchstwerte bei etwa 15 Grad erwartet, wobei die Luftfeuchtigkeit auf 69% ansteigt. Am 29. und 30. Januar bleibt es bei 16 Grad relativ stabil, die gleichmäßige Wolkendecke hält weiterhin an und die Luftfeuchtigkeit pendelt sich auf angenehme Werte ein.

Blick in den Februar: Sonniges Erwachen in Vilafranca de Bonany

Die letzten Jännertage bleiben mit 16 Grad Celsius und dichter Bewölkung beständig, ehe am 1. Februar ein strahlender Tag mit klarem Himmel und Temperaturen von bis zu 18 Grad Celsius die neue Monatsphase einleitet. Die frische Morgenluft wird vom Sonnenaufgang um 6:55 Uhr erfüllt sein und der Sonnenuntergang um 17:06 Uhr wird den Tag malerisch abschließen.

Wetterübersicht für die kommende Woche in Vilafranca de Bonany

25. Januar: Klarer Himmel, 20 °C

26. Januar: Ein paar Wolken, 19 °C

27. Januar: Überwiegend bewölkt, 18 °C

28. Januar: Bewölkt, 15 °C

29. Januar: Bewölkt, 16 °C

30. Januar: Bewölkt, 16 °C

31. Januar: Bewölkt, 16 °C

1. Februar: Klarer Himmel, 18 °C

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.1.2024, 03:32:08. +++