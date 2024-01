Erleben Sie einen großartigen Start ins neue Jahr mit dieser detaillierten Wettervorhersage für Llucmajor! Finden Sie heraus, wie sich das Wetter zwischen dem 25. Januar und dem 1. Februar 2024 entwickeln wird und planen Sie Ihre Aktivitäten entsprechend. Bleiben Sie informiert mit täglichen Updates über Temperatur, Wind, Luftfeuchtigkeit und mehr.

Wetterübersicht für Llucmajor

Die malerische Stadt Llucmajor im Herzen Mallorcas begrüßt ihre Besucher und Bewohner mit angenehmen Wetterbedingungen für die letzte Januarwoche und den Start in den Februar. Die folgende Wettervorhersage bietet einen umfassenden Einblick in das, was Sie in dieser Zeit erwarten können: vom strahlenden Sonnenschein bis hin zu den bewölkten, aber gemäßigten Tagestemperaturen.

Wetterprognose im Detail

Donnerstag, 25.01.2024: Ein klarer Himmel verspricht einen sonnigen Tag in Llucmajor! Die Temperaturen erreichen angenehme 18°C, und die Brise ist leicht mit einer Windgeschwindigkeit von lediglich 4 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 62% und einem Druck von 1031 hPa wird es ein optimaler Tag, um im Freien zu verweilen. Sonnenaufgang und -untergang malen den Himmel um 7:02 Uhr und 16:59 Uhr in spektakulären Farben.

Freitag, 26.01.2024: Eine Wolkenkulisse mit vereinzelten Auflockerungen lässt die Temperaturen leicht auf 20°C steigen. Ein sanfter Wind von 5 km/h und eine niedrigere Luftfeuchtigkeit von 49% bieten einen perfekten Rahmen für längere Spaziergänge oder eine Erkundungstour durch die Stadt. Die Sonne begrüßt Sie um 7:01 Uhr und verabschiedet sich um 17:00 Uhr.

Samstag, 27.01.2024: Die große Wolkendecke verdunkelt zwar den Himmel, doch mit 16°C bleibt das Wetter weiterhin moderat. Eine milde Brise von 3 km/h und eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit von 62% lassen die Temperaturen angenehm wirken. Entdecken Sie die natürliche Schönheit Llucmajors bei Tageslicht von 7:00 Uhr bis 17:01 Uhr.

Sonntag, 28.01.2024: Der Himmel bleibt bedeckt, und auch die Temperaturen halten sich konstant bei 16°C. Der Wind frischt auf 5 km/h auf, während die Luftfeuchtigkeit auf 66% steigt. Es ist ein idealer Tag, um die lokale Gastronomie zu genießen und die Zeit in gemütlicher Atmosphäre zu verbringen. Der Sonnenaufgang erfolgt um 6:59 Uhr, und der Sonnenuntergang findet um 17:02 Uhr statt.

Montag, 29.01.2024: Die Wolkendecke bleibt uns erhalten, allerdings mit einer leichten Zunahme des Windes auf 6 km/h. Die Temperaturen von 16°C sind weiterhin beständig, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 65%. Es ist ein guter Zeitpunkt, die kulturellen Angebote Llucmajors zu nutzen und beispielsweise Museen oder Galerien zu besuchen. Sonnenauf- und -untergänge erfolgen um 6:59 Uhr bzw. 17:03 Uhr.

Dienstag, 30.01.2024: Bei gleichbleibenden 16°C und einem angenehmen Wind von 4 km/h ist der Dienstag ein weiterer Tag mit angenehmem Wetter. Die Feuchtigkeit steigt leicht auf 71%, während der Druck bei 1031 hPa liegt. Ein Besuch des Wochenmarktes oder ein entspannter Café-Besuch wären denkbar. Genießen Sie das Tageslicht zwischen 6:58 Uhr und 17:05 Uhr.

Mittwoch, 31.01.2024: Aufgelockerte Bewölkung bei 16°C sorgt für eine angenehme Abwechslung. Der Wind bleibt mit 3 km/h schwach, und die Luftfeuchtigkeit bei 67% sorgt für Entspannung im Alltag. Der Tag in Llucmajor beginnt um 6:57 Uhr und endet um 17:06 Uhr.

Donnerstag, 01.02.2024: Der Februar in Llucmajor wird mit einem klaren Himmel und einer Temperatur von 16°C eingeläutet. Ein leichter Wind von 3 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 57% laden zu Outdoor-Aktivitäten ein. Der Sonnenaufgang ist um 6:56 Uhr und der Sonnenuntergang um 17:07 Uhr.

Wochenendwetter in Llucmajor

Für das anstehende Wochenende können Einheimische und Besucher ein gemäßigtes Wetter mit überwiegend bewölktem Himmel erwarten. Angenehme Temperaturen um die 16°C und die relativ leichten Winde bilden den perfekten Rahmen für jegliche Freizeitaktivitäten, seien es Ausflüge in die Natur oder kulturelle Entdeckungen in der Stadt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.1.2024, 02:54:53. +++