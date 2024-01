Das mallorquinische Örtchen Costitx ist bekannt für seine idyllische Landschaft und seine angenehmes Klima. In dieser Woche können sich Einheimische und Besucher auf einen Mix aus Sonnenschein und Wolken freuen.

Heiter bis wolkig – Wettertrend für Costitx

Am Donnerstag, den 25. Januar 2024, strahlt der Himmel über Costitx mit einem klaren Blau und Temperaturen von angenehmen 24 Grad Celsius. Ein leichter Wind weht mit 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 33 Prozent liegt. Die perfekten Bedingungen, um die Natur zu genießen oder eine Runde durch das Dorf zu spazieren.

Der 26. Januar begrüßt uns mit verstreuten Wolken und Temperaturen von rund 22 Grad Celsius. Die Windgeschwindigkeit und die Luftfeuchtigkeit halten sich konstant, was für ein ausgeglichenes Klima sorgt.

Am Wochenende, insbesondere am 27. und 28. Januar, zeigt sich das Wetter von einer graueren Seite. Mit überzogenen Wolken sinken die Temperaturen leicht auf 19 bzw. 17 Grad Celsius. Dies könnte der ideale Zeitpunkt für Museumsbesuche oder gemütliche Cafés sein.

In der neuen Woche hält der bewölkte Himmel an, doch die Temperaturen bleiben mit 17 Grad Celsius am 29. und 30. Januar stabil. Das Wetter lädt zu entspannten Aktivitäten im Freien ein.

Die Woche endet mit einer positiven Note: Ab dem 31. Januar steigen die Temperaturen leicht auf 18 Grad, und um den 1. Februar herum dürfen wir uns wieder auf einen klaren Himmel und 20 Grad Celsius freuen.

Wetterübersicht und Sonnenauf- sowie Untergangszeiten

Die Sonne erhebt sich in dieser Zeit jeden Tag etwas früher und beschert Costitx längere Tage. Die Sonnenaufgangszeiten variieren in dieser Woche von 07:02 Uhr am 25. Januar bis 06:56 Uhr am 1. Februar. Der Sonnenuntergang findet durchgehend gegen abendliche 17 Uhr statt, was ausgiebige Tage verspricht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.1.2024, 02:39:28. +++