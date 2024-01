Mit Beginn der letzten Januarwoche und bis in den Februar hinein erwartet Besucher und Bewohner von Palma de Mallorca ein angenehmes und größtenteils heiteres Wetter. Die Prognosen verheißen überwiegend klaren Himmel mit milden Temperaturen, eine ideale Kombination für diejenigen, die den ruhigeren Winter auf der Insel genießen möchten.

Heute und die kommenden Tage: Sonnenschein und leichte Brisen

Am heutigen Donnerstag, 25. Januar 2024, zeigt sich der Himmel über Palma gänzlich unbeschwert. Eine klare Sicht unterstreicht die bezaubernde Kulisse der Stadt. Mit einer angenehmen Maximaltemperatur von 20°C und einer schwachen Windbewegung von nur 3 km/h bietet dieser Tag ideale Bedingungen für längere Spaziergänge entlang der Promenade oder durch Palmas charakteristische Altstadtgassen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 55%, bei einem Luftdruck von 1031 hPa. Der Sonnenaufgang ist um 7:03 Uhr und der Sonnenuntergang um 16:59 Uhr.

Freitag, der 26. Januar 2024, begrüßt uns mit wenigen vereinzelten Wolken am Himmel und einem Plus an Wärme. Die Temperaturen steigen leicht auf 21°C, während der Wind weiterhin sanft durch Palmas Straßen weht. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 46%, was für ein besonders angenehmes Klima sorgt - perfekt für einen Ausflug in die nahegelegenen Tramuntana-Berge.

Ein durchwachsenes Wochenende steht bevor

Am Wochenende vom 27. bis 29. Januar 2024 erwartet uns eine leichte Abkühlung. Mit durchgehenden überwiegend bedeckten Himmeln und Temperaturen von 17°C, bietet es sich an, die vielfältigen kulturellen Angebote Palmas zu erkunden. Die Windgeschwindigkeit bleibt auch an diesen Tagen niedrig, was die Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten weiterhin angenehm gestaltet.

Der Übergang in den Februar: Weiterhin mild

An den letzten Tagen des Monats und am 1. Februar halten sich die Temperaturen stetig bei rund 17°C, mit Ausnahme des ersten Februartags, der mit 18°C einen Hauch wärmer wird. Während am 30. und 31. Januar noch gebrochene Wolken den Himmel schmücken, begrüßt uns der 1. Februar mit einem klaren Himmel, was ihn zu einem ausgezeichneten Tag für ausgedehnte Wanderungen oder einen Besuch der Strände macht.

Diese Woche zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite - mit viel Sonne und kaum Niederschlagsrisiko. Es ist die perfekte Gelegenheit, das natürliche und kulturelle Angebot von Palma zu genießen, ohne sich über die Unwägbarkeiten des Wetters Sorgen machen zu müssen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.1.2024, 03:04:21. +++