Die Bewohner und Besucher von Santa Margalida können sich auf eine abwechslungsreiche Wetterwoche freuen. Während der Himmel von klarem Blau bis hin zu einem bedeckten Grau reicht, bieten die kommenden Tage alles, was das Herz eines Wetterbegeisterten höher schlagen lässt.

Heiter bis Wolkig: Die Prognose ab dem 25.01.24

Am Donnerstag, den 25. Januar 2024, dürfen sich die Einwohner auf einen strahlenden Tag mit einem klaren Himmel freuen. Mit einer angenehmen Spitze von 20°C bleibt das Klima einladend, während die Windgeschwindigkeiten bei leichten 4 km/h liegen, was für eine sanfte Brise sorgt. Darüber hinaus liegt die Luftfeuchtigkeit bei 48% und der Luftdruck bei 1032 hPa, was auf einen stabilen Tag hinweist.

Der Sonnenuntergang um 16:57 Uhr läutet dann den Übergang in eine behagliche Nacht ein.

Die Temperaturen nehmen leicht ab

Freitag, der 26., wird mit einem Mix aus Sonne und Wolken erwartet, wobei die Temperaturen einen Hauch kühler auf 18°C fallen. Der Wind hält sich mit 3 km/h weiterhin zurück, und auch die Luftfeuchtigkeit steigt dezent auf 59%. Der Wolkenbruch wird uns jedoch nicht von einem Spaziergang entlang der Küste abhalten.

Die Tage darauf bleiben wechselhaft - überzogen mit Wolken, aber ohne nennenswerte Regenschauer, pendeln sich die Temperaturen bei etwa 16–17°C ein. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich im Bereich von 62–73%, was auf eine erhöhte Schwüle in der Luft hinweist. Der Wind bleibt indes gelassen und sorgt mit 2–4 km/h für geradezu ideale Bedingungen, um die malerischen Landschaften von Santa Margalida zu genießen.

Der strahlende Abschluss: Ein klarer Himmel zum Monatswechsel

Als Höhepunkt der Woche glänzt der 01. Februar 2024 mit einem erneut klaren Himmel – ein versöhnlicher Abschluss und ein warmer Willkommensgruß für den neuen Monat. Die Temperaturen klettern zurück auf eine Wohlfühlmarke von 17°C, und bei einer Luftfeuchtigkeit von 56% steht einem entspannten Tag unter der mediterranen Sonne nichts im Weg.

Das fortlaufende Wettergeschehen hält somit sowohl für die Sonnenanbeter als auch für die Freunde des gemütlichen Wolkenspiels etwas bereit – ein typisch mildes Mallorca-Wetter, das die Vielfältigkeit der Balearen-Insel widerspiegelt.

Zusammenfassung der Wochenprognose für Santa Margalida

Kehren Sie regelmäßig zu unseren Wetterupdates zurück, um für alle Eventualitäten des mallorquinischen Klimas gewappnet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.1.2024, 03:15:53. +++