Beginnend mit dem 25. Januar 2024, können sich Einwohner und Besucher von Manacor in Mallorca auf eine Woche mit größtenteils milden klimatischen Bedingungen freuen. Ein klarer Himmel und angenehme Temperaturen prägen das Wetter in der Region, versprechend für Aktivitäten im Freien und die Möglichkeit, die winterliche Sonne Mallorcas zu genießen.

Temperaturen und Bedingungen

Das Wetter in Manacor wird voraussichtlich tagsüber konstante Temperaturen um die 19°C am 25. und 26. Januar bieten, bevor es zu einer leichten Abkühlung gegen Ende der Woche kommt. Die prognostizierten Temperaturen liegen am 27. und 28. Januar bei angenehmen 16°C und am 29. Januar bei etwa 15°C. Von da an bleibt es konstant, mit Temperaturen um die 15°C bis 16°C.

Im Hinblick auf die Himmelsbedingungen erwartet uns zunächst ein klarer Himmel, gefolgt von einigen Tagen mit überwiegend bewölkten Verhältnissen, aber die Sonne dürfte dennoch ihre Wege durch die Wolken finden.

Wind und weitere Bedingungen

Die Woche bleibt in Manacor windarm, mit Windgeschwindigkeiten, die sich zwischen 2 und 5 km/h bewegen. Dabei ist die Luftfeuchtigkeit moderat und der Luftdruck stabil, was auf eine stabile und angenehme Wetterphase hinweist.

Sonnenstunden auf Mallorca

Die Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten in Manacor werden im Laufe der Woche nur geringfügig variieren. So begrüßt Sie die Morgensonne am 25. Januar um 7:00 Uhr und verabschiedet sich um 16:57 Uhr. Mit jedem Tag wird der Tag ein wenig länger und endet schließlich am 1. Februar mit einem Sonnenuntergang um 17:05 Uhr.

Empfehlungen für die kommenden Tage

Das kommende Wetter eignet sich ideal für Spaziergänge an der Promenade, eine Runde Golf oder eine gemütliche Cafebesuche unter Freiem Himmel. Es wird empfohlen, trotz des milden Wetters am Abend eine leichte Jacke dabei zu haben, da die Temperaturen leicht fallen können.

