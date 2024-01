Die nächsten Tage in Calvià versprechen eine angenehme Mischung aus klarem Himmel und vereinzelten Wolkenformationen. Beginnend mit einem klaren Himmel am 25. Januar 2024, der Temperaturen von bis zu 18°C mit sich bringt, zeigt sich das Wetter von seiner freundlichen Seite. Ein leichter Wind weht mit Geschwindigkeiten von etwa 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 63%. Druckverhältnisse von 1031 hPa sorgen für stabilere Wetterbedingungen, und der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 07:03 Uhr und endet um 17:00 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Wolkendecke über Calvià: Ein Blick in den Himmel

Die folgenden Tage werden von gebrochenen Wolken am 26. Januar beherrscht, die das sonst so sonnenverwöhnte Mallorca in ein gemütliches Licht tauchen. Die maximale Temperatur klettert auf 19°C, während die Windgeschwindigkeiten konstant niedrig bleiben. Der Luftfeuchtigkeitswert von 54% und der gleichbleibende Druck verheißen beständige Wetterverhältnisse. Sonnenanbeter können einen Sonnenaufgang um 07:02 Uhr und einen Sonnenuntergang um 17:01 Uhr genießen.

Gemäßigte Temperaturen und überdeckter Himmel am Wochenende

Das Wochenende in Calvià wird von gleichbleibenden Temperaturen um die 16°C charakterisiert, die von einem überwiegend bedeckten Himmel begleitet werden. Der Wind verstärkt sich leicht auf bis zu 4 km/h, und der Luftfeuchtigkeitsspiegel bleibt in einem moderaten Rahmen. Sowohl der 27. als auch der 28. Januar bringen dichte Wolken mit sich, die dem Wochenende eine ruhige Atmosphäre verleihen.

Das Wetter bleibt auch in den letzten Januartagen beständig, wobei die Temperaturen bei 16°C verharren mit vereinzeltem Wolkenbruch am 29. Januar, gefolgt von überwiegend bedecktem Himmel am 30. Januar. Abschließen tut der Monat am 31. Januar mit broken clouds und milden 15°C. Der Luftdruck klettert auf 1032 hPa, was weiterhin auf eine stabile Wetterperiode hindeutet.

Willkommen im Februar: Starten Sie mit klarem Himmel in Calvià

Der 1. Februar 2024 begrüßt Sie mit einem klaren Himmel, mäßigen Temperaturen von 16°C und erfrischender Luftfeuchtigkeit von 64%. Der Wind lässt nach auf leise 2 km/h, perfekt für einen genussvollen Spaziergang unter Mallorcas Sonne. Der Sonnenaufgang um 06:58 Uhr und der Sonnenuntergang um 17:08 Uhr rahmen einen hoffentlich prächtigen Tag ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.1.2024, 02:34:59. +++