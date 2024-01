Die pittoreske Stadt Sóller auf Mallorca freut sich auf eine Woche, die so strahlend und klar ist, wie ihre berühmten Orangenfelder. Beginnend mit dem heutigen Datum, 25. Januar 2024, durchleben Einheimische und Besucher eine Zeit der meteorologischen Gnade, die kaum zu übertreffen ist.

Das Wetter in Sóller am heutigen Tag

Mit einem Himmel so klar, dass man meint, jede einzelne Sternschnuppe abends erblicken zu können, bietet Sóller am 25.01.2024 eine maximale Temperatur von angenehmen 22°C. Mit einem sanften Hauch von Wind bei 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit, die gemütliche 46% misst, lädt das Wetter jeden ein, der Tagträumerei im Freien frönen will. Der Barometerdruck bleibt bei 1031 hPa fest. Bei Sonnenaufgang um 7:03 Uhr und Sonnenuntergang um 16:58 Uhr kann der Tag in vollen Zügen genossen werden.

Himmelsansichten und milde Winde: Das Wetter für die nächsten Tage

Ein Himmel, der mit vereinzelten Wolken dekoriert ist, begrüßt die Bewohner Sóllers am 26. Januar. Mit 21°C spürt man die Erwärmung der Mittelmeerinsel, während man die frische Brise von gerade einmal 2 km/h kaum wahrnimmt. Auch am darauffolgenden Tag, dem 27. Januar, lassen die überzogenen Wolken das Dorf nicht im Stich und bieten eine gemäßigte Temperatur von 18°C. Die Windgeschwindigkeit hält sich mit weiterhin 2 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 54%.

Für den Zeitraum bis zum 1. Februar 2024 verspricht das Wetter in Sóller eine sanfte Konstanz. Die Tage sind geprägt von einem gleichmäßig überzogenen Himmelszelt und Luftfeuchtigkeitswerten, die in aller Ruhe zwischen 58% und 69% oszillieren. Die Tagestemperaturen rangieren um die 16°C bis 19°C – ideal für ausgiebige Spaziergänge oder eine Tasse heißen Kaffee auf der Terrasse mit Blick auf das Tramuntana-Gebirge.

Wettertrend bis Anfang Februar

Der 1. Februar kündigt sich mit einem klaren Himmel und einer erfrischenden Temperatur von 19°C an, einer leichten Brise von nur 1 km/h und einem angenehmen Feuchtigkeitslevel von 52%. Die Sonne wird an diesem Tag schon um 6:57 Uhr zu sehen sein und erst um 17:07 Uhr untergehen, was die Tage merklich verlängert und die Vorfreude auf den Frühling steigert.

Die Wettervorhersage für Sóller beschert uns eine Woche ohne extreme Wetterphänomene, sondern vielmehr ein angenehmes Klima, das zu vielfältigen Aktivitäten im Freien einlädt.

