Die malerische Gemeinde Son Servera auf Mallorca erfreut sich auch Ende Januar und Anfang Februar an einem milden Klima, das von einer leichten Brise und überwiegend freundlichem Himmel begleitet wird. Die kommenden Tage in Son Servera bieten etwas für jeden Geschmack, ob Sie nun die Freizeit im Freien genießen möchten oder die Insel in ihrem ruhigeren Winterkleid erleben wollen.

Das aktuelle Wetter und die Woche im Überblick

Freitag, der 26. Januar 2024: Ein paar Wolken zieren den Himmel, doch lassen diese genug Sonnenstrahlen durch, um die Temperaturen auf angenehme 17 Grad Celsius ansteigen zu lassen. Der Wind hält sich sanft mit einer Stärke von 3 km/h. Beginnen Sie den Tag mit einem malerischen Sonnenaufgang um 06:59 Uhr und genießen Sie das Licht bis zum Sonnenuntergang um 16:57 Uhr. Samstag, der 27. Januar 2024: Die Wolken werden dichter, wir sprechen von einem eher bewölkten Tag. Bei Temperaturen von bis zu 16 Grad Celsius bleibt es weiterhin mild. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62%, was für ausreichend Frische sorgt. Sonnenauf- und -untergänge sind um 06:59 Uhr bzw. 16:59 Uhr zu bewundern. Sonntag, der 28. Januar 2024: Ein bedeckter Himmel kann die Stimmung nicht trüben. Mit 15 Grad Celsius und einer leichten Brise von 4 km/h bleibt es noch immer recht gemütlich. Der Sonnenaufgang um 06:58 Uhr läutet einen ruhigen Tag ein, der bei einem Sonnenuntergang um 17:00 Uhr endet. Mit Schirm oder Sonnenbrille? Das Wetter vor der Tür

Montag bis Mittwoch: Die neue Woche beginnt gleichbleibend: bedeckter Himmel, vereinzelt leichte Regenschauer bei 15 Grad Celsius. Der Wind nimmt leicht zu und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 6 km/h. Feuchtigkeit und Druckverhältnisse zeigen keine Besonderheit. Donnerstag und Freitag: Das letzte Januarwochenende kündigt sich mit wenigen Wolken an und gibt Raum für mehr sonniges Gemüt. Temperaturen von etwa 15 Grad Celsius sind ideal, um die Natur zu erkunden. Die Sonne grüßt uns täglich etwas früher – ein Zeichen der sich nähernden Frühjahrszeit. Samstag, der 2. Februar 2024: Willkommen im Februar mit einem klaren Himmel – ein perfekter Tag, um die wärmende Wintersonne zu genießen. Es bleibt trocken und die Temperaturen liegen bei erfrischenden 14 Grad Celsius. Wochenendgestaltung in Son Servera: Wettertechnisch alles möglich!

Die Wettervorhersage für das Wochenende in Son Servera sieht vielversprechend aus: Wer die Freude an klaren Wintertagen hat, wird am Samstag voll auf seine Kosten kommen. Die Woche endet mit idealen Bedingungen für einen Spaziergang entlang der Küste oder durch die ruhigen Straßen dieser charmanten mallorquinischen Stadt.

Ob Sie nun ein Einheimischer sind, der seinen Alltag plant, oder ein Besucher, der nach Son Servera reist, um die sanfte Winterzeit der Balearen zu genießen – es lohnt sich, die wetterbedingten Aktivitäten entsprechend zu planen. Die Wintermonate auf Mallorca können eine wunderbare Zeit sein, um die Insel jenseits der Touristenströme zu erleben. Denken Sie jedoch daran, immer einen Blick auf den Himmel zu werfen, und seien Sie auf gelegentliche Niederschläge vorbereitet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.1.2024, 03:16:48. +++