Das beschauliche Pollença im Herzen von Mallorca präsentiert sich in der kommenden Woche mit einer Wetterlage, die von Stabilität und angenehmen Temperaturen geprägt ist. Erfahren Sie, was Sie vom 26. Januar bis zum 2. Februar 2024 in dieser malerischen Gemeinde erwarten können.

Leichte Wolken und milde Temperaturen zum Wochenstart

Am Freitag, den 26. Januar, begrüßt Pollença seine Bewohner und Gäste mit leichten Wolkenfeldern und einer maximalen Tagestemperatur von 19°C. Die Windgeschwindigkeiten halten sich mit sanften 3 km/h in Grenzen, während der Luftdruck bei einem stabilen Wert von 1031 hPa liegt.

Für den Samstag, den 27. Januar, ist der Himmel vorwiegend von dichten Wolken bedeckt, aber die Temperatur bleibt mit 18°C beinahe unverändert. Der Wind behält seine sanfte Brise bei, und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf moderate 56%.

Sonntag, der 28. Januar, zeigt sich mit aufgelockerter Bewölkung und Temperaturen um 16°C. Begleitet wird das Ganze von einem etwas frischeren Wind, der jedoch mit 4 km/h immer noch als leicht zu bezeichnen ist. Die Feuchtigkeit nimmt zu auf 67%, was zu einem etwas frischeren Gefühl führen kann.

Warme Kleidung weiterhin empfehlenswert

Die darauf folgende Woche beginnt am Montag, den 29. Januar, mit überwiegend bewölktem Himmel. Obwohl das Thermometer auf 15°C sinkt, empfiehlt es sich, bei Feuchtigkeitswerten von 72% eine wärmere Jacke griffbereit zu halten. Durchgehende Wolken bestimmen auch den Dienstag, den 30. Januar, mit ähnlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnissen.

Der Mittwoch, den 31. Januar, bringt eine Willkommensänderung mit sich: Der Himmel klärt auf, was zu einer aufgelockerten Bewölkung führt. Mit stabilen 15°C und einer geringeren Feuchtigkeit von 69% ist dieser Tag ideal für Outdoor-Aktivitäten.

Sonnenverwöhnte Tage um den Monatswechsel

Der Start in den Februar zeigt sich von seiner besten Seite: Am Donnerstag, den 1. Februar, und Freitag, den 2. Februar, genießen Einwohner und Besucher von Pollença einen klaren, wolkenlosen Himmel mit angenehmen 15°C. Der Wind bleibt gedämpft und die Luftfeuchtigkeit bei wohltuenden 58–61%.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.1.2024, 02:58:22. +++