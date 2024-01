Auf der bezaubernden Baleareninsel Mallorca erwarten die Einwohner und Besucher von Ses SalinesSes Salines in der letzten Januarwoche und zu Beginn des Februars eine Reihe von gemischten Wetterverhältnissen. Hier finden Sie eine detaillierte Prognose für das lokale Wetter in dieser malerischen Region.

26. Januar 2024: Leichte Wolken und milde Temperaturen

Den Auftakt macht der 26. Januar mit wenigen Wolken am Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von etwa 18°C. Mit einem leichten Wind von nur 5 km/h sowie einer Luftfeuchtigkeit von 57% bietet dieser Tag ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien.

27. Januar 2024: Überwiegend bewölkt

Am darauffolgenden Tag, dem 27. Januar, ziehen dichte Wolken auf, allerdings bleibt es mit einer Temperatur von bis zu 17°C relativ mild. Bei einer Windstärke von leichten 3 km/h ist mit einem entspannten Tag zu rechnen.

28. Januar 2024: Aufgelockerte Bewölkung

Die Bewölkung lockert sich am 28. Januar etwas auf, obwohl immer noch große Wolkengebiete am Himmel zu sehen sein werden. Die Temperaturen bleiben mit 17°C beständig. Ein leichter Windzug sorgt für frische Brisen bei einer Luftfeuchtigkeit von 67%.

29. Januar 2024: Bedeckter Himmel und frischer Wind

Der Himmel zeigt sich am 29. Januar von seiner bedeckten Seite, was für eine kühle Atmosphäre sorgt. Das Thermometer zeigt Höchstwerte von 15°C an und der Wind frischt auf 7 km/h auf.

30. Januar 2024: Leichter Regen bei milden Temperaturen

Ein wenig Regen muss man am 30. Januar in Kauf nehmen, aber dennoch bleibt es mit 16°C relativ warm. Ein idealer Tag für wetterfeste Spaziergänger und diejenigen, die das einzigartige Flair von Mallorca bei nassem Wetter zu schätzen wissen.

31. Januar und 1. Februar 2024: Wenige Wolken und klaren Himmel genießen

Zum Monatsende und zu Beginn des neuen Monats sieht das Wetter in Ses Salines hervorragend aus. Am 31. Januar und 1. Februar können Sie sich auf wenige Wolken und klaren Himmel bei Tagestemperaturen von etwa 15°C freuen.

2. Februar 2024: Sonnige Grüße zum Wochenende

Am 2. Februar, pünktlich zum Wochenende, bleibt der Himmel klar und lädt zu diversen Outdoor-Aktivitäten ein. Mit einer Temperatur von 15°C und einer sanften Brise ist dieser Tag perfekt, um Ses Salines in seiner vollen Pracht zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.1.2024, 03:12:41. +++