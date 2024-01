Die kommende Woche in CamposCampos verspricht gemischte Wetterbedingungen, geprägt von moderaten Temperaturen und zeitweiligen Niederschlägen. Erfahren Sie hier, mit welchen Wetterverhältnissen Sie vom 25. Januar bis zum 1. Februar 2024 rechnen können.

Wetterüberblick für Campos diese Woche

Beginnend mit dem 25. Januar, müssen Bewohner und Besucher mit leichtem Regen bei Temperaturen um die 28°C rechnen. Der Wind bleibt mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h moderat, während die Luftfeuchtigkeit bei 79% liegt und der Luftdruck 1008 hPa beträgt.

Der leichte Regen setzt sich auch am 26. Januar fort, allerdings bei einer niedrigeren Luftfeuchtigkeit von 67% und einem leichten Anstieg des Luftdrucks auf 1011 hPa. Die Temperaturen bleiben beständig bei 28°C und der Wind zeigt sich unverändert.

Am 27. Januar dominieren überwiegend bedeckte Himmel die Wetterlage, jedoch mit einer leichten Abnahme der Temperaturen auf 27°C. Mit nur 1 km/h zeigt sich der Wind nahezu still, während die Feuchtigkeit wieder auf 77% ansteigt und der Druck auf 1014 hPa steigt.

Temperaturanstieg gegen Wochenende

Die Tage darauf, 28. und 29. Januar, bringen weiterhin leichten Regen, jedoch mit einem spürbaren Anstieg der Temperaturen auf bis zu 32°C. Die Feuchtigkeitswerte nehmen ab, was das Wetter etwas erträglicher macht.

Der Höhepunkt der Wärme zeichnet sich am 30. und 31. Januar ab, mit Spitzenwerten von 34°C. Trotz des leichten Regens sinken die Luftfeuchtigkeitswerte auf 53% bzw. 55%, bevor am letzten Tag der Woche intensiverer Regen einsetzt.

Zum Abschluss der Woche, am 1. Februar, lässt der Regen etwas nach, und die Temperaturen fallen auf angenehmere 31°C, bei einer sich wieder erhöhenden Luftfeuchtigkeit von 65%.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Campos

Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten verändern sich nur geringfügig während der Woche, was längere Tage und somit mehr Tageslicht für alle Aktivitäten im Freien bietet. Denken Sie jedoch daran, dass sich die Abendstunden aufgrund des vorherrschenden leichten Regens unwirtlicher gestalten könnten.

Fazit: Wetter in Campos

Die Wetterbedingungen in Campos zeigen sich in der kommenden Woche wechselhaft. Von leichten Regenschauern über bedeckte Himmel bis hin zu intensiveren Regenfällen ist eine Vielfalt an Wetterphänomenen zu erwarten. Die Temperaturen bewegen sich in einer komfortablen Spanne – ideal für alle, die milde Wintertage auf Mallorca erleben möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.1.2024, 02:35:30. +++