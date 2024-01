Die kommende Woche in Sóller, Mallorca, verspricht ein Zusammenspiel von Sonnenschein und leichten Wolken, ideal für Spaziergänge an der frischen Luft sowie alle Freizeitaktivitäten.

Sanfte Brise und angenehme Temperaturen

Am Freitag, den 26. Januar 2024, begrüßen uns eine leichte Brise von nur 2 km/h und wenige Wolken am Himmel über Sóller. Mit einer Höchsttemperatur von 21°C und einer komfortablen Luftfeuchtigkeit von 45% ist es der perfekte Tag für Outdoor-Aktivitäten. Der Tag erwacht um 07:02 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 17:00 Uhr.

Das Wochenende startet mit bedecktem Himmel am Samstag, den 27. Januar, bei einer leichten Abkühlung auf 19°C und nur einem lauen Wind von 1 km/h. Dennoch bleibt es trocken, was die Planung von Outdoor-Aktivitäten erleichtert.

Ein ähnliches Bild zeigt der Sonntag, der 28. Januar, mit aufgelockerten Wolkenformationen und erneut milden 19°C. So präsentiert sich das Wetter in Sóller als beständiger Begleiter für angenehme Winteraktivitäten auf der Insel.

Temperaturen nehmen leicht ab – kein Grund zur Sorge

Die darauffolgende Woche beginnt mit weiterhin aufgelockerten Wolken am Montag, die sich am Dienstag und Mittwoch zu einem bedeckten Himmel verdichten. Allerdings bleibt das Thermometer mit 17°C und 16°C auf einem angenehmen Niveau. Auch die Windverhältnisse bleiben sanft und machen jegliche Wetterkapriolen unwahrscheinlich.

Ab Mittwoch klart der Himmel wieder auf und wir dürfen uns auf klare, sonnige Wetteraussichten für Donnerstag und Freitag freuen. Bei gleitenden Temperaturen von 17°C bis 16°C und beständigem milden Wind wirken diese Tage geradezu einladend.

Fazit: Optimales Freizeitwetter für Sóller

Das Wetter in Sóller zeichnet sich im Prognosezeitraum durch leichte, erfrischende Winde und ein angenehmes Spiel zwischen Sonnenschein und Wolken aus. Zu Wochenbeginn nutzen Sie die leicht bewölkten Tage für ausgiebige Erkundungen der Umgebung, während die klaren, sonnigen Tage am Ende der Woche perfekt für ausgedehnte Wanderungen oder Cafébesuche am Hafen sind.

Genießen Sie die sanften Wintertage auf Mallorca in der idyllischen Umgebung von Sóller – das Klima ist gastfreundlich, die Luft ist rein, und die Landschaft zeigt sich von ihrer malerischen Seite.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.1.2024, 03:14:36. +++