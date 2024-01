Sóller, MallorcaSóller - In der malerischen Gemeinde Sóller, eingebettet im Herzen des Tramuntanagebirges auf Mallorca, zeigen sich die kommenden sieben Tage wettertechnisch von einer eher bedeckten, aber beständigen Seite. Leichte Schwankungen in Temperatur und Bewölkung prägen das Bild der letzten Januarwoche und den Start in den Februar. Hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen, damit Sie bestens auf das Wetter der nächsten Woche vorbereitet sind.

Überblick über das Wetter in Sóller

Die Wetterlage stellt sich ab Samstag, dem 27. Januar 2024, mit Temperaturen um die 20°C und einer stabilen Hochdruckphase ein. Trotz der Übermacht der Wolken lassen die milden Temperaturen das Herz jedes Inselbesuchers höher schlagen. Ein sanfter Wind weht mit Geschwindigkeiten von etwa 2 km/h und sorgt für eine angenehme Brise.

Wetterentwicklung im Detail

Von Samstag bis Sonntag (27.01. - 28.01.) dürfen sich Einheimische und Touristen über ein nahezu identisches Wettergeschehen freuen. Die Höchstwerte liegen stetig bei 20°C, begleitet von überwiegend bedecktem Himmel und zerstreuten Wolkenfeldern. Trotz der fehlenden Sonnenstrahlen bleiben die Tage dank eines niedrigen Windes und moderater Luftfeuchtigkeit angenehm.

Kühler, jedoch immer noch im gemäßigten Bereich, gestaltet sich das Wetter von Montag bis Mittwoch (29.01. - 31.01.). Hier sinken die Temperaturen auf Werte um 16 bis 18°C, und die Bewölkung bleibt dicht. Mit leicht erhöhten Windgeschwindigkeiten von bis zu 3 km/h und zunehmender Luftfeuchtigkeit ist eine Jacke für die Abendstunden empfehlenswert.

Der erste Februartag (01.02.) präsentiert sich mit gleichbleibenden Temperaturen von 16°C, doch die Bewölkung beginnt sich zu lichten, was Hoffnungen auf sonnigere Tage weckt. Diese Aussicht wird endlich gegen Ende der Woche Realität: Es zeigt sich ein klarer Himmel am Samstag, den 2. Februar, welcher auch am Sonntag (03.02.) die Bewohner von Sóller mit viel Sonnenschein verwöhnen wird.

Resümee und Aussichten

Die Tage in Sóller beginnen bis zum 29. Januar noch vor 7 Uhr morgens und enden nach 17 Uhr, wenn sich die Sonne hinter den malerischen Bergen versteckt. Mit dem Februar rücken sowohl der Sonnenaufgang als auch der Sonnenuntergang ein Stück weiter in den Tag, und die Bewohner Sóllers dürfen sich am Wochenende über einen klaren, blauen Himmel und Sonnenschein freuen. Die Luftdruckverhältnisse bleiben weitgehend stabil, und der Wind ist durchgehend als sanft zu bezeichnen.

Egal, ob Sie Wanderungen durch das Tramuntanagebirge planen oder einfach die Atmosphäre des traditionellen Ortes genießen möchten - das Wetter der nächsten Tage erweist sich als verlässlicher Begleiter ohne größere Überraschungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.1.2024, 03:02:09. +++