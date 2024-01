Die kommende Woche verspricht auf der traumhaften Baleareninsel Mallorca in der Region Andratx beständige Wetterbedingungen mit Wolken und klaren Himmelsmomenten. Erfahren Sie im Folgenden, was das Wetter in Andratx vom 27. Januar bis zum 3. Februar 2024 für Sie bereithält.

Stabile Wetterlage in Andratx mit Wolken und Sonne

An diesem Samstag, den 27. Januar, umfängt Andratx seine Besucher mit einem leicht bedeckten Himmel und Temperaturen von angenehmen 16°C. Zudem herrscht eine leichte Brise bei nur 3 km/h Wind. In dieser behaglichen Atmosphäre lädt die Region zu entspannten Outdoor-Aktivitäten ein.

Am Sonntag, den 28. Januar, zeigt sich das Wetter in Andratx ähnlich mild mit aufgelockerten Wolkenfeldern. Mit 15°C bleibt es weiterhin gemütlich, ideale Bedingungen also für einen Bummel durch die malerischen Gassen Andratxs oder für einen Café am Hafen.

Der Montag, 29. Januar, führt die Woche mit wiederum bedeckten Wolkenformationen fort. Bei leicht steigendem Wind von 4 km/h und einer Temperatur von 15°C bietet sich ein Ausflug in die umliegenden Weinberge oder eine Wanderung auf den Spuren der mallorquinischen Kultur an.

Im Verlauf der Woche behalten die Tage bis zum Donnerstag, den 31. Januar, ähnliches Wetter bei. Das Thermometer verweilt stetig bei 15°C, während vom Himmel überwiegend bedeckte Wolken zu beobachten sind. Eine konstante Brise sorgt für frische Luftzüge entlang der Küsten- und Hafengebiete.

Sonnenschein am Horizont – Das Wetter am Wochenende

Der Februar beginnt, und Andratx begrüßt den neuen Monat mit einem Wetterumschwung. Zwar fallen die Temperaturen leicht auf 14°C am Freitag, den 1. Februar, doch am Samstag, den 2. Februar, lichtet sich der Himmel und präsentiert strahlenden Sonnenschein und klare Sicht bei ebenfalls 13°C. Dieser Trend setzt sich zum Sonntag, den 3. Februar, fort, was für Ausflüge in die Natur oder an den Strand optimale Bedingungen schafft.

Lassen Sie sich von dem beruhigend gleichmäßigen Wetter dieser Woche zu wunderbaren Erlebnissen in Andratx inspirieren. Die Sonnenauf- und -untergänge können Sie jeweils zu Beginn und Ende der lichtdurchfluteten mallorquinischen Tage genießen.

