Während das Mittelmeer sanft an die Küsten Mallorcas plätschert, hält das Städtchen Inca Atem an – das Thermometer zeigt in der letzten Januarwoche angenehme Temperaturen, die eine frühlingshafte Stimmung vorantreiben. Die große Frage ist nur: Wie wird das Wetter in der kommenden Woche wirklich sein?

Beginnend am heutigen Samstag, dem 27. Januar 2024, zeigt sich das Wetter in Inca von einer freundlichen Seite. Mit 21°C unter leicht bewölktem Himmel lässt sich das mallorquinische Leben durchaus genießen. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von nur 2 km/h lässt die Olivenbäume sanft wehen, während die Luftfeuchtigkeit bei 38% liegt, was für ein angenehmes Klima sorgt.

Die Wetterprognose für Inca in den nächsten Tagen

Der 28. Januar begrüßt die Einheimischen und Besucher mit ähnlichen Bedingungen: angenehme 20°C und ein Himmel, der von zerbrochenen Wolken geschmückt ist. Ein winziger Windhauch wird Sie kaum stören, während Sie durch die historischen Straßen schlendern.

Die darauffolgenden Tage, 29. und 30. Januar, zeigen eine leichte Abkühlung auf 18°C. Ein bedeckter Himmel wird den Blick auf die Sonne verhindern, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf bis zu 65%, was auf einen möglicherweise kommenden Regenschauer hindeuten könnte.

Beim Übertritt in den neuen Monat, dem 31. Januar, bleibt es bei 16°C etwas kühler unter dem dichten Schleier der Wolken. Das Wetter scheint sich zu beruhigen und die Luftfeuchtigkeit stabilisiert sich bei 60%.

Der Start in den Februar präsentiert sich ohne große Veränderungen. Vom 1. bis zum 3. Februar dürfte es in Inca durchweg milde 16°C sein, mit einer wachsenden Sonnenpräsenz am 3. Februar, wenn ein klarer Himmel erwartet wird.

Wetteraussichten und Aktivitäten in Inca

Obwohl kein signifikanter Niederschlag vorhergesagt wird, bleibt das Wetter perfekt, um die zahlreichen Outdoor-Angebote Incas wahrzunehmen. Nehmen Sie sich Zeit für eine Wanderung in den nahegelegenen Tramuntana-Bergen oder genießen Sie einfach einen ruhigen Spaziergang durch die charmanten Gassen der Stadt mit ihren traditionellen Marktständen und Cafés.

Zum Abschluss: Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich leicht, aber merklich, und erinnern uns daran, dass die Tage wieder länger werden. Ein Sonnenuntergang um 17:09 Uhr am 3. Februar bietet die perfekte Kulisse für abendliche Aktivitäten in dieser herzlichen mallorquinischen Stadt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.1.2024, 02:39:53. +++