Die Wetterprognose für Muro in Mallorca sieht vielversprechend aus, mit angenehmen Temperaturen und nur wenigen Wolken am Himmel. In diesem Artikel erfahren Sie alles über das Wetter für die kommende Woche in Muro, vom 27. Januar bis zum 3. Februar 2024, inklusive der täglichen Temperaturen, Windverhältnisse und mehr.

Wetterüberblick für Muro: Eine Woche voller Sonnenschein

Samstag, 27. Januar 2024: Der Tag beginnt mit leicht bewölktem Himmel und einer Temperatur von 15°C. Ein sanfter Wind weht mit 3 km/h, was für eine frische Brise sorgt, während die Luftfeuchtigkeit bei 53% liegt. Das Barometer zeigt einen Druck von 1028 hPa an. Sonnenauf- und -untergang werden um 6:43 Uhr bzw. um 16:29 Uhr erwartet.

Sonntag, 28. Januar 2024: Das Wetter bleibt beständig mit wenigen Wolken bei Temperaturen um die 14°C. Der Wind bleibt mild bei 2 km/h, und die Luftfeuchtigkeit fällt leicht auf 52%. Der Luftdruck liegt bei 1032 hPa. Der Tag erwacht um 6:42 Uhr und verabschiedet sich um 16:31 Uhr.

Montag, 29. Januar 2024: Ähnliche Bedingungen setzen sich fort mit einer Temperatur von 14°C und wenigen Wolken am Himmel. Geringe Windgeschwindigkeiten von 2 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 64% versprechen angenehmes Wetter. Der Druck bleibt stabil bei 1031 hPa. Sonnenaufgang ist um 6:42 Uhr, der Sonnenuntergang um 16:32 Uhr.

Dienstag, 30. Januar 2024: Leichter Anstieg der Wolken mit vereinzelten Wolken am Himmel bei einer Temperatur von 14°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt ein wenig auf 56%, während der Wind mit 2 km/h weiterhin leicht bleibt. Der Druck ist mit 1029 hPa leicht gesunken. Licht des Tages erscheint um 6:41 Uhr und die Dämmerung setzt um 16:33 Uhr ein.

Mittwoch, 31. Januar 2024: Mit 13°C und überwiegend bewölktem Himmel leitet die Wetterlage eine leicht kühlere Phase ein. Der Wind bleibt konstant bei 2 km/h und die Feuchtigkeit bei 55%. Der Luftdruck steigt auf 1034 hPa. Der Morgen beginnt um 6:40 Uhr und endet um 16:35 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Donnerstag, 1. Februar 2024: Die Bewölkung hält an, aber mit angenehmen 13°C und einer Luftfeuchtigkeit von 62% bleibt es komfortabel. Der Luftdruck klettert auf 1036 hPa. Ein leichter Wind weht weiterhin bei 2 km/h. Der Sonnenaufgang ist um 6:39 Uhr, gefolgt vom Sonnenuntergang um 16:36 Uhr.

Freitag, 2. Februar 2024: Das Wetter klart auf mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 14°C. Der Wind verstärkt sich leicht auf 3 km/h, während die Feuchtigkeit bei angenehmen 51% liegt. Der Druck bleibt hoch bei 1035 hPa. Der Tag wird hell um 6:38 Uhr und der Abend kommt um 16:37 Uhr.

Samstag, 3. Februar 2024: Der Sonnenschein setzt sich fort mit strahlendem klaren Himmel und Temperaturen bis zu 15°C. Die Luftfeuchtigkeit ist leicht gestiegen auf 53%, und der Wind weht weiterhin mit 3 km/h. Der Luftdruck liegt bei 1033 hPa. Die Sonne begrüßt uns um 6:37 Uhr und verabschiedet sich um 16:39 Uhr.

Das Wetter in Muro präsentiert sich als überaus angenehm für Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel. Die prognostizierten milden Temperaturen und die hauptsächlich klaren Himmel bedeuten ideale Bedingungen für Wanderungen, Radtouren und Spaziergänge an der frischen Luft Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.1.2024, 02:48:05. +++