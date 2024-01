Die Insel Mallorca ist bekannt für ihr angenehmes Klima, und die kommende Woche in Campanet scheint keine Ausnahme zu sein. Lassen Sie uns einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage werfen, die milde Temperaturen und überwiegend ruhigen Himmel verspricht.

Wetterüberblick für Campanet vom 28. Januar bis 04. Februar 2024

Die Woche beginnt mit gemäßigten Bedingungen. Am Sonntag, den 28. Januar, erwarten wir überwiegend bedeckte Himmel mit Temperaturen um die 18 Grad Celsius, unterstützt von leichten Brisen mit Windgeschwindigkeiten von etwa 3 km/h.

Am Montag, dem 29. Januar, setzt sich das Thema mit weiteren überwiegend bedeckten Wolken fort und Temperaturen, die leicht auf 17 Grad fallen, während die Luftfeuchtigkeit etwas zunimmt.

Der 30. Januar bleibt dem Muster treu mit einer weiteren Runde überwiegend bedeckter Wolken und stetigen 17 Grad, begleitet von einer ähnlich gelassenen Brise.

Für den 31. Januar zeigt die Prognose etwas kühlere Temperaturen von 15 Grad Celsius, allerdings weiterhin unter einem Himmel voller überwiegend bedeckter Wolken.

Mit Beginn des neuen Monats erfährt Campanet einen leichten Wechsel. Am 01. Februar erwartet uns ein Himmel mit zerbrochenen Wolken und Temperaturen, die sich um 16 Grad bewegen.

Der 02. Februar bringt eine angenehme Überraschung mit nur einigen Wolken am Himmel und warmen 18 Grad, die perfekte Voraussetzungen für Outdoor-Aktivitäten bieten.

Der 03. Februar bringt ähnliche Bedingungen wie der Vortag, jedoch mit einem leichten Abfall auf 15 Grad Celsius und einer steigenden Luftfeuchtigkeit.

Zum Abschluss der Woche, am 04. Februar, dürfen wir uns über klaren Himmel und frühlingshafte 17 Grad Celsius freuen, die das Ende dieser Wetterperiode mit einer erfrischenden Note versehen.

Sonnenauf- und -untergangszeiten in Campanet

Die Sonne begrüßt die Einwohner und Besucher von Campanet in dieser Woche zwischen 06:54 und 06:55 Uhr am Morgen und verabschiedet sich zwischen 17:01 und 17:09 Uhr am Abend. Diese Zeiten versprechen angenehme Tageslängen, die die Vorfreude auf das bevorstehende Frühjahr steigern.

Ob Sie nun die idyllische Landschaft erkunden oder einfach nur die milden Temperaturen genießen möchten, die kommende Woche in Campanet bietet dafür optimale Bedingungen. Entsprechend ausgerüstet steht einem unvergesslichen Aufenthalt auf der schönen Insel Mallorca nichts im Wege!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.1.2024, 01:45:35. +++