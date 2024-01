Die Bewohner und Besucher von LlucmajorLlucmajor auf Mallorca können sich auf eine Woche mit weitgehend stabilen Wetterbedingungen einstellen. Die Wetterprognose für die erste Februarwoche vom 28. Januar bis zum 4. Februar 2024 verspricht milde Temperaturen und überwiegend leichte Bewölkung, was die Insel zu einem angenehmen Aufenthaltsort macht.

Wetterübersicht für Llucmajor

Wetterübersicht für Llucmajor Den Auftakt macht der 28. Januar 2024 mit einer Höchsttemperatur von 18°C und einem bedeckten Himmel, der die Sonne verstecken wird. Ein leichter Wind von 5 km/h und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 55% sorgen für frisches Wohlbefinden. Der atmosphärische Druck liegt bei 1030 hPa.

Beginn der Februarwoche - Leichte Bewölkung und angenehme Temperaturen

Vom 29. Januar bis zum 31. Januar setzt sich die bedeckte Wetterlage mit Temperaturen um die 17°C fort und leichte Winde wehen mit 5 bis 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, bleibt jedoch in einem angenehmen Bereich zwischen 60 und 68%. Der Barometerdruck bleibt konstant um die 1030 hPa. Der 1. Februar bringt einen geringfügigen Temperaturrückgang auf 15°C bei immer noch gebrochenen Wolken und ruhigem Wind.

Der Blick aufs Wochenende - Sonnenschein und klare Sicht

Das Wochenende präsentiert sich von seiner freundlichen Seite. Am 2. Februar zeigen sich vereinzelte Wolken am Himmel, doch das Thermometer hält sich wacker bei 16°C. Der 3. Februar lässt den Himmel aufklaren und beschert uns einen klaren Tag bei ebenfalls 16°C. Zum Abschluss der Woche, am 4. Februar, bleibt es bei einem strahlend blauen Himmel und einer Temperatur von 15°C. Die Windverhältnisse bleiben über den gesamten Zeitraum moderat.

Die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten variieren im Laufe der Woche leicht und markieren das stetig länger werdende Tageslicht. So können Tageslichtliebhaber den Sonnenaufgang gegen 6:53 Uhr am 4. Februar genießen und bis 17:11 Uhr das Abendlicht auskosten.

Fazit: Optimale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Mit der bevorstehenden Wetterlage sind die Bedingungen auf Mallorca, speziell in Llucmajor, optimal für verschiedenste Freizeitaktivitäten. Ob Spaziergänge an der Küste, gemütliches Verweilen in den Straßencafés oder sportliche Betätigungen im Freien - das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.1.2024, 01:58:36. +++