Während das Wetter in anderen Teilen Europas zu dieser Jahreszeit unberechenbar sein kann, zeigt sich die idyllische Insel Mallorca von ihrer besten Seite. Die 7-Tage-Wettervorhersage für Bunyola verspricht sonnige Tage und angenehm milde Temperaturen, perfekt für Aktivitäten im Freien oder entspannte Stunden am Strand.

Stabiles Wetter und angenehme Temperaturen

Zum Start in die letzte Januarwoche, am Montag, den 29. Januar 2024, begrüßt Bunyola seine Gäste und Einwohner mit Temperaturen von 16 Grad Celsius unter überwiegend bedecktem Himmel. Trotz der Wolken bleibt der Wind mit 3 km/h sanft und lässt das Meer ruhig bleiben – ideal für einen entspannten Spaziergang entlang der Küste.

Der Dienstag, der 30. Januar 2024, setzt das Thema fort, mit geringfügig kühleren Temperaturen um 15 Grad Celsius und einer leichten Abnahme der Windgeschwindigkeit auf 2 km/h. Die Feuchtigkeit ist mit 49% niedriger, was den Tag trotz der Bewölkung angenehm trocken machen wird.

Naturschauspiele bei wechselhaftem Wolkenspiel

Die Wolkendecke beginnt am Mittwoch, den 31. Januar, aufzubrechen, und es zeigen sich unterbrochene Wolkenfelder am Himmel. Auch an diesem Tag liegen die Temperaturen bei angenehmen 15 Grad Celsius, und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 51%. Der leichte Wind und der sanfte Druck von 1034 hPa sorgen weiterhin für stabiles Inselwetter.

Willkommen im Februar: Sonnige Ausblicke für Bunyola

Der 1. Februar markiert den Beginn eines sonnigen Abschnitts – mit einem klaren Himmel und einer behaglichen Temperatur von 16 Grad Celsius, ideal um die Natur Mallorcas in all ihrer Pracht zu genießen.

Die positive Trendwende setzt sich fort mit durchgehendem Sonnenschein und stabilen 16 Grad Celsius am Freitag, den 2. Februar, und am Samstag, den 3. Februar, obwohl sich die Luftfeuchtigkeit leicht auf 57% erhöht. Das Wochenende kündigt sich somit perfekt an für Outdoor-Aktivitäten oder den Besuch lokaler Märkte.

Ausblick auf die kommende Woche

Der Wochenbeginn am Sonntag, 4. Februar, hält das freundliche Wetter mit nur wenigen Wolken und einer Temperatur von 15 Grad Celsius bereit. Die vorhersagende Woche verspricht ähnliche Bedingungen, mit milden Temperaturen und partieller Bewölkung am Montag, den 5. Februar.

Sowohl Einheimische als auch Besucher von Bunyola können sich auf eine Woche voller Licht und milder Temperaturen freuen, die viele Möglichkeiten bietet, die Schönheiten der Insel Mallorca zu entdecken und zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.1.2024, 02:31:41. +++