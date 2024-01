Vorhersage vom 29. Januar bis 05. Februar 2024

Beginnen wir mit einem Überblick über das aktuelle Wetter und die Wettertrends in Palma. Die Wetterlage in Palma präsentiert sich in der kommenden Woche als angenehm stabil mit milden Temperaturen, die vor allem diejenigen erfreuen dürften, die den milden mediterranen Winter schätzen.

Wetterprognose für die letzte Januarwoche

Der Montag, der 29. Januar 2024, zeigt sich die Hauptstadt Mallorcas mit überwiegend bedecktem Himmel, doch die Temperaturen bleiben mit etwa 17 Grad Celsius warm. Der Wind fächelt leicht mit nur 4 km/h, was eine beruhigende frische Brise verspricht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62 Prozent.

Der darauf folgende Dienstag, 30. Januar, bleibt ebenfalls unter überwiegend bedecktem Himmel, wobei die Temperaturen und Windbedingungen nahezu identisch zum Vortag sind. Wir können daher von einem stabilen Wettermuster sprechen, das für Outdoor-Aktivitäten oder einen gemütlichen Bummel durch die Stadt geeignet scheint.

Transition in der Wettertendenz Ende Januar

Am Mittwoch, 31. Januar, bemerken wir eine leichte Abkühlung auf 16 Grad Celsius, während die Wolkenformationen auflockern und uns mit teilweise bewölktem Himmel erwarten. Die Windstärke reduziert sich auf sanfte 3 km/h, und der Luftdruck steigt leicht auf 1034 hPa, was auf ein weiterhin stabiles Wetter hindeutet.

Der Start in den Februar mit freundlichem Wetter

Ein klarer Himmel begrüßt uns am Donnerstag, 1. Februar, und mit ihm bleiben die Temperaturen mit 16 Grad Celsius angenehm. Dieses freundliche Wetter setzt sich auch am Freitag, den 2. Februar, fort, wobei sich die Temperaturen sogar auf 18 Grad Celsius erhöhen könnten, was den Tag zum wärmsten der Woche macht.

Das Wochenende bietet weiterhin klare Sicht mit strahlend blauem Himmel. Sowohl der Samstag als auch der Sonntag, der 3. und 4. Februar, halten sich bei 16 Grad Celsius, wobei das Wetter insgesamt trocken und mit wenig Wind erscheint.

Die Wetterentwicklung bis zum 5. Februar

Am Montag, 5. Februar, sieht es so aus, als würde sich das Wetter mit ein paar Wolken abwechseln, die sich über Palma ausbreiten, aber die Temperaturen bleiben gleichmäßig bei ungefähr 16 Grad Celsius.

Fazit zur Wettervorhersage für Palma

Insgesamt können wir uns auf eine Woche mit überwiegend heiterem und beständigem Wetter freuen. Wenige Wolken und die leichte Brise machen Outdoor-Aktivitäten und Entdeckungen rund um Palma besonders angenehm.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten variieren leicht während der Woche, wobei die Sonne in der Regel zwischen 6:53 und 7:00 Uhr aufgeht und zwischen 17:04 und 17:12 Uhr untergeht, was die Tage etwas länger und heller gestaltet als zuvor.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.1.2024, 03:00:25. +++