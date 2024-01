Die Wetterlage in Calvià auf der malerischen Insel Mallorca bietet Einwohnern und Besuchern in der Regel viel Sonne und milde Klimabedingungen. Der Blick auf die kommende Woche verheißt eine Fortsetzung dieses angenehmen Musters. Hier ist Ihre detaillierte Wetterprognose, die Sie auf die Tage voraus vorbereitet.

Sanfte Brisen und beruhigender Sonnenschein

Beginnend mit dem 29. Januar 2024, erleben wir überwiegend bedeckte Wolkenformationen, was darauf hindeutet, dass die Sonne gelegentlich hinter einem weichen, weißen Schleier versteckt ist. Eine milde Temperatur von 16°C gepaart mit einer sanften Brise von 5 km/h schafft ein erholsames Ambiente in Calvià. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gestalten den Tag von 07:00 Uhr morgens bis 17:04 Uhr am Abend.

Am 30. Januar und dem darauffolgenden Tag können wir uns auf ähnliche Temperaturen und überwiegend bedeckten Himmel einstellen, während die Winde sich leicht verringern und eine beinahe perfekte Stille mit sich bringen. Der Feuchtigkeitsgehalt bleibt angenehm, und der Luftdruck hält sich auf einem stabilen Niveau.

Klare Himmelsblicke und Sternennächte

Mit dem 1. Februar bringt uns die Wetterlage in Calvià klare Himmel, die den Blick auf das azurblaue Meer und die funkelnden Sterne freigeben. Die Temperaturen halten sich weiterhin auf einem gemäßigten Niveau, und der Wind legt sich zu einer leichten Brise. Dieser Trend setzt sich bis in das erste Februarwochenende fort, wobei klare Himmel und eine geringe Brise ideale Bedingungen für diverse Outdoor-Aktivitäten bieten.

Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck durchlaufen leichte Schwankungen, bleiben aber weitgehend im angenehmen Bereich, während der Sonnenauf- und -untergang allmählich eine Minute täglich hinzugewinnen.

Mallorca in seinem besten Klima

Während des gesamten Zeitraums werden die Einwohner und Besucher von Calvià eine konstante Wetterlage genießen können, die typisch für die zuverlässigen klimatischen Bedingungen Mallorcas ist. Mit nur wenigen Wolken am 5. Februar endet unsere Wetterprognose mit einem Hauch von dezenten Veränderungen, die das anhaltende Muster klaren Himmels etwas abwandeln. Insgesamt steht einer produktiven und anregenden Woche auf dieser herrlichen Insel nichts im Wege.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.1.2024, 02:32:58. +++