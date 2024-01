Das Wetter in Son Servera präsentiert sich in der letzten Januarwoche und zu Beginn des Februars von einer ruhigen Seite, mit Temperaturen, die für die Jahreszeit typisch sind. Der klare Himmel und die Sonne werden den Bewohnern und Besuchern von Mallorcas beliebter Region angenehme Tage bescheren.

Wettertrend für Son Servera: Was sagen die Wettermodelle?

Ein Blick auf die Wetterdaten zeigt, dass wir in Son ServeraSon Servera mit einer stabilen Wetterlage rechnen dürfen. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 14°C und 17°C, ohne dabei Extremwerte zu erreichen. In den Nächten bleibt es mit minimalen Schwankungen angenehm mild.

Zum Abschluss des Monats erwarten uns überwiegend bewölkte Tage, die für eine gedämpfte Sonneneinstrahlung sorgen. Im weiteren Wochenverlauf jedoch klärt sich der Himmel auf, und es werden zunehmend klare Tage vorhergesagt, die das Freizeit- und Aktivitätsprogramm auf der Insel positiv beeinflussen.

Detailprognose für die kommende Woche in Son Servera

Dienstag, 30. Januar 2024: Die Woche startet mit bedecktem Himmel und einer Temperatur von 15°C. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Mit 71% Luftfeuchtigkeit und 1033 hPa Luftdruck bleibt das Wetter behaglich.

Mittwoch, 31. Januar 2024: Geringfügige Bewölkung und sonnige Momente erwarten uns bei 14°C. Der Wind nimmt ein wenig ab auf 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit liegt nahezu unverändert bei 70%.

Donnerstag, 1. Februar 2024: Zum Monatswechsel halten sich die Wetterbedingungen konstant. Moderat bewölkt und mit Temperaturen um die 14°C können wir den Beginn des Februars genießen.

Freitag, 2. Februar 2024: Der bedeckte Himmel vom Donnerstag weicht, und es zeigt sich eine hochdruckbedingte Wetterlage mit 15°C und einer entspannenden Brise von 2 km/h.

Samstag, 3. Februar 2024: Der Samstag lädt mit einem klaren Himmel und 15°C zum Verweilen im Freien ein. Die Luftfeuchtigkeit von 69% und ein leichter Wind mit 4 km/h sorgen für ein angenehmes Klima.

Sonntag, 4. Februar 2024: Mit einem weiteren Tag klarer Himmelsbedingungen zeigt sich das Thermometer von seiner besten Seite und klettert auf 16°C.

Montag, 5. Februar 2024: Die stabile und trockene Wetterlage hält an. Bei einer leichten Brise von 2 km/h liegt die Temperatur wieder bei freundlichen 16°C.

Dienstag, 6. Februar 2024: Der Dienstag markiert den Höhepunkt der Woche mit der höchsten Temperatur von 17°C und einem klaren, blauen Himmel. Die niedrige Luftfeuchtigkeit von 48% verspricht ein wunderbares Wohlfühlklima.

Sonnenstunden und Dämmerungszeiten für Son Servera

Die Sonne begrüßt uns in dieser Woche früh am Morgen und verabschiedet sich langsam in Richtung später Abendstunden. Die geliebten Sonnenstrahlen erreichen uns bereits kurz vor sieben Uhr morgens und bleiben bis nach 17 Uhr sichtbar, was das Maximum an Tageslicht für Outdoor-Aktivitäten bedeutet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.1.2024, 03:12:41. +++