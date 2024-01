Die malerische Gemeinde Calvià erwartet in der ersten Februarwoche eine Reihe sonniger Tage mit angenehmen Temperaturen. Für Einheimische und Urlauber gleichermaßen bietet sich eine hervorragende Gelegenheit, die milden winterlichen Verhältnisse Mallorcas zu genießen. Der 7-Tage-Wettertrend gibt einen detaillierten Überblick über das bevorstehende Wetter in Calvià, basierend auf den neuesten meteorologischen Daten.

Weather Forecast: Consistent Mild Temperatures and Clear Skies

Von überwiegend bedeckten bis hin zu klaren Himmeln, die Temperaturen in Calvià schwanken in der kommenden Woche zwischen 14°C und 17°C. Dabei bleibt der Wind mäßig und die Luftfeuchtigkeit auf einem angenehmen Niveau. Die Druckverhältnisse sind stabil, was auf die Wahrscheinlichkeit von beständigem Wetter hinweist.

Detailansicht: Wettertrend für die nächsten Tage in Calvià

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten variieren nur geringfügig während der Woche, sie beginnen bei Sonnenaufgang um 06:59 Uhr und enden mit Sonnenuntergang um 17:14 Uhr am 6. Februar. Somit stehen den Bewohnern von Calvià genügend Tageslicht für ihre Aktivitäten zur Verfügung.

Ausblick: Wetter am Wochenende in Calvià

Das Wochenende hält das stabile, angenehme Wettermuster aufrecht, mit klarem Himmel und Temperaturen, die sich für winterliche Freizeitaktivitäten im Freien anbieten. Wer plant, das Wochenende unter dem blauen Himmel Mallorcas zu verbringen, kann mit idealen Bedingungen rechnen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.1.2024, 02:31:48. +++