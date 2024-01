Die Wettervorhersage für Sóller auf Mallorca zeigt sich von ihrer besten Seite. In den kommenden Tagen wird man von angenehmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel verwöhnt.

Ende Januar Wetter: Überwiegend bewölkt, doch mild

Am 30. Januar 2024 erwartet die Besucher und Bewohner von Sóller ein bedeckter Himmel, jedoch mit milden 17°C. Die Windgeschwindigkeiten bleiben mit 2 km/h sanft, die Luftfeuchtigkeit bei 50% und der Luftdruck bei stolzen 1032 hPa. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 6:59 Uhr und klingt um 17:04 Uhr mit dem Sonnenuntergang aus.

Am 31. Januar zeigt sich das Wetter in Sóller wandelbar

Gebrochene Wolken am Himmel begleiten den letzten Januartag. Mit einer Höchsttemperatur von 16°C, einer Luftfeuchtigkeit von 55% und einem beharrlichen Luftdruck von 1034 hPa bleiben die Bedingungen weiterhin angenehm. Der Wind hält sich auch an diesem Tag zurück.

Februar beginnt mit idealem Wetter für Aktivitäten im Freien

Mit Beginn des Februars dürfen sich Einheimische und Gäste in Sóller auf aufgelockerte Bewölkung und steigende Temperaturen freuen. Der 1. Februar 2024 bringt 18°C und einen sanften Wind, ideal für einen Spaziergang durch die Orangenhaine oder eine Wanderung im Tramuntana-Gebirge.

Stetiger Trend zu klarem Himmel und Frühlingstemperaturen

Der 2. und 3. Februar versprechen ebenfalls milde 17°C und sind gezeichnet von einem teilweise bewölkten bis klaren Himmel, was das Mittelmeerflair zusätzlich betont. Die Nächte bleiben ebenfalls mild, perfekt für einen genießerischen Abend in einem der lokalen Restaurants.

Ein strahlendes Wochenende steht bevor

Das erste Februarwochenende in Sóller wird wahrlich malerisch. Am 4. und 5. Februar können wir uns auf klaren Himmel und angenehme 18°C einstellen, während am 6. Februar das Thermometer sogar auf 19°C klettert.

Zusammenfassend bietet Sóller eine fabelhafte Woche mit herrlichem sonnigen Wetter und milden Temperaturen, ideal für Urlauber und jene, die das mediterrane Klima lieben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.1.2024, 03:11:34. +++