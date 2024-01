Die Einwohner und Besucher von Campanet können freundliches und mildes Wetter in den ersten Tagen des Februars 2024 erwarten. Mit überwiegend klarem Himmel und angenehmen Temperaturen bietet sich eine perfekte Gelegenheit für Outdoor-Aktivitäten.

Aktuelle Wetterlage und Tageslicht in Campanet

Am Dienstag, den 30. Januar, hält der Himmel über Campanet überwiegend dichte Wolken bereit, mit einer gemessenen Höchsttemperatur von 17°C. Ein leichter Wind weht mit lediglich 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 52%. Der Sonnenaufgang um 6:58 Uhr und der Sonnenuntergang um 17:03 Uhr rahmen einen entspannten Wintertag ein.

Das freundliche Wetter setzt sich fort mit gebrochenen Wolken am Mittwoch, den 31. Januar, und einer Höchsttemperatur von 16°C. Windstille Verhältnisse und eine Luftfeuchtigkeit von 54% sorgen für ein angenehmes Winterklima. Mit dem Sonnenaufgang um 6:57 Uhr und dem Sonnenuntergang um 17:05 Uhr verlängert sich der Tag minimal.

Sonnige Aussichten für den Start in den Februar

Der Beginn des Februars wird von mildem und teilweise bewölktem Wetter geprägt sein. So steht Donnerstag, der 1. Februar, unter dem Zeichen von gebrochenen Wolken und einer angenehmen Höchsttemperatur von 18°C. Ab Freitag dürfen sich Einwohner und Gäste über einen klarblauen Himmel freuen, begleitet von Höchsttemperaturen um die 17-19°C, was ideale Bedingungen für verschiedenste Aktivitäten im Freien bietet.

Zum Wochenende hin wird es noch etwas wärmer: Sonnenschein und ein Hauch von frischer Frühlingsluft ziehen über Campanet. Samstag und Sonntag bieten klaren Himmel mit Temperaturen, die bis auf 21°C am Montag steigen.

Langfristige Wettervorhersage für Campanet

Blickt man auf die langfristige Wetterprognose, so ist keine bedeutsame Änderung in Sicht. Die Temperaturen werden zwischen 17°C und 21°C variieren, die Luftfeuchtigkeit bewegt sich im komfortablen Bereich und die Windgeschwindigkeit bleibt gering. Diese angenehmen Bedingungen bestätigen, dass die erste Woche des Februars in Campanet ideal für Outdoor-Aktivitäten und das Erkunden der wunderschönen Insel Mallorca ist.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.1.2024, 02:33:04. +++