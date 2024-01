Petra präsentiert sich in der ersten Februarwoche 2024 mit einem wechselhaften Wettergesicht. Während die winterlichen Temperaturen weitestgehend auf der kühleren Seite bleiben, variieren die Witterungsbedingungen von leichten Schneeschauern bis hin zu milden, jedoch bewölkten Tagen.

Die aktuelle Wetterlage in Petra, Mallorca

Zum Monatswechsel am 30. Januar 2024 erleben Einheimische und Urlauber in Petra leichte Schneeschauer, die von einer frischen Brise mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 8 km/h begleitet werden. Die Quecksilbersäule zeigt dabei kühle 3 Grad Celsius an, und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 65 Prozent, was gemeinsam mit dem Luftdruck von 1023 hPa ein klares winterliches Bild zeichnet.

Heller und trockener: Das Wetter am 31. Januar und 1. Februar

Die Sonne kämpft sich am 31. Januar durch wenige Wolken, während die Temperaturen konstant bei 3 Grad Celsius verweilen. Die Windverhältnisse bleiben mit leichten 5 km/h zurückhaltend. Die Luftfeuchtigkeit zeigt sich mit 60 Prozent geringer als am Vortag, und der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 4:29 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 15:12 Uhr.

Der 1. Februar begrüßt Petra zwar mit ähnlicher Wolkendecke, aber einem leichten Rückgang der Temperaturen auf 2 Grad Celsius und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 68 Prozent.

Niederschlagsreihe setzt am 2. Februar ein

Ab dem 2. Februar stellt sich regnerisches Wetter ein. Mit leichten Regenschauern und 7 km/h Wind beginnt eine feuchtere Phase, bei der die Luftfeuchtigkeit auf beachtliche 90 Prozent ansteigt. Die Temperatur bleibt jedoch mit 3 Grad Celsius stabil.

Verhaltene Wetterbesserung in Petra

Das Wochenende führt einen milderen Trend fort: Am 3. und 4. Februar erreichen die Temperaturen bis zu 6 Grad Celsius bei leichtem Regenfall und überwiegend bedecktem Himmel, charakteristisch für einen mallorquinischen Winter. Die Luftfeuchtigkeit scheint dabei weniger intensiv mit Werten um die 66 bzw. 39 Prozent.

Schauerliche Aussichten zum Wochenstart

Die neue Woche beginnt am 5. Februar mit bewölktem Himmel und gegensätzlichen Luftfeuchtigkeitswerten, die von 72 Prozent auf 93 Prozent am 6. Februar ansteigen. An beiden Tagen erwarten uns 6 Grad Celsius, und auch die Windverhältnisse zeigen sich beständig.

Der Sonnenaufgang und -untergang verschiebt sich sekundär und ist am 5. Februar für 4:26 Uhr bzw. 15:17 Uhr und am 6. Februar für 4:26 Uhr bzw. 15:18 Uhr prognostiziert.

Wetterresümee und Ausblick

Zum Abschluss lässt sich sagen, die Wetterbedingungen sind typisch für die Jahreszeit und fordern von den Bewohnern Petras wie auch seinen Besuchern eine gewisse Robustheit. Dennoch bietet das vielseitige Wetter dieser Insel immer wieder schöne Naturmomente und ist Teil dessen, was das Leben auf Mallorca einzigartig macht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.1.2024, 02:58:09. +++