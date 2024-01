Mit einer angenehmen Mischung aus Sonne und einigen Wolken setzt sich das Wetter in Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí auch in der ersten Februarwoche fort. Die Temperaturen bleiben konstant mild, und es weht nur ein leichter Wind, der das insgesamt freundliche Klima untermalt. Wer in dieser Zeit einen Besuch in der malerischen Stadt auf Mallorca plant, kann sich auf einige schöne Tage freuen.

Start in den Februar mit klarem Himmel und sanfter Brise

Am 1. Februar können Einheimische und Besucher einen klaren Himmel genießen, mit einer maximalen Tagestemperatur von 18°C. Der Wind bleibt mit 2 km/h schwach, was zu einer ruhigen und angenehmen Atmosphäre beiträgt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 40%, und der Luftdruck bei 1033 hPa.

Temperaturfluktuation und eine Prise Wolken

Auf einen sonnigen Donnerstag folgen einige Tage mit leichten Temperaturschwankungen. Am 2. Februar erwarten wir überzogene Wolken bei einer Höchsttemperatur von 16°C, während am darauffolgenden Tag wenige Wolken sichtbar sind, die Temperaturen aber konstant bleiben.

Blick auf die Woche: Beständigkeit und wolkenverhangene Tage

Die folgende Woche präsentiert sich mit einer beständigen Wetterlage. Vom 4. bis zum 6. Februar dürfen sich die Menschen in Santa Maria del Camí überwiegend über klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 18°C freuen. Am 7. Februar schließt sich der Himmel wieder etwas zu, bringt aber mit 19°C die höchste Temperatur der Woche mit sich.

Sonnenauf- und untergang: Frühe Helligkeit und ausgedehnte Abende

Die Tage in Santa Maria del Camí beginnen früh und enden spät, was längere Perioden des Tageslichts ermöglicht. So begrüßt der 31. Januar die Einwohner und Besucher bereits um 6:58 Uhr mit Sonnenschein und verabschiedet sich um 17:06 Uhr. Das Muster setzt sich in der ersten Februarwoche fort, mit einem Sonnenaufgang, der täglich ein Stück früher stattfindet, und einem Sonnenuntergang, der sich sukzessive nach hinten verschiebt.

