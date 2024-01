Die Sonne Mallorcas lädt immer wieder zu einem Aufenthalt im Freien ein, und wer könnte da schon der Verlockung widerstehen? In Binissalem, einem idyllischen Städtchen im Herzen der Insel, zeigt das Wetter seine angenehmsten Seiten, und die Aussichten für die nächste Woche (vom 31. Januar bis zum 7. Februar 2024) versprechen großartige Bedingungen für alle, die die Insel und deren Natur in vollen Zügen genießen möchten.

Heute, am 31. Januar, herrscht mit leicht bewölktem Himmel und einer Höchsttemperatur von 17°C eine perfekte Balance zwischen Frische und Wärme. Der Wind hält sich mit einer Geschwindigkeit von nur 1 km/h zurück, was ideale Bedingungen für einen entspannten Tag im Freien bedeutet.

Mit einem strahlend blauen Himmel beschert uns der 1. Februar ein echtes Highlight. Die Quecksilber-Säule klettert auf wohlige 19°C, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 35%, was die Wärme besonders angenehm macht. Die Sonne grüßt uns bereits um 6:57 Uhr und verabschiedet sich erst um 17:06 Uhr, was einen wundervoll langen Tag verspricht.

Wettertrend für Binissalem: Leichte Wolken geben den Ton an

Das Wetter präsentiert sich weiterhin von seiner milden Seite. Am 2. Februar erwartet uns ein überwiegend bedeckter Himmel mit einer Höchsttemperatur von 16°C, was jedoch die Gemütlichkeit der kleinen Cafés und Restaurants von Binissalem besonders hervorhebt. Auch am 3. Februar freuen wir uns über ein paar Wolken am Himmel und eine erneut angenehme Höchsttemperatur von 17°C.

Die Tage, die darauf folgen, zeigen sich von einer ähnlich freundlichen Seite. Mit klarem Himmel und Temperaturen, die sich um die 18-20°C einpendeln, bietet Binissalem den perfekten Rahmen für vielfältige Unternehmungen an der frischen Luft. Ob ein Spaziergang durch die Weinberge oder ein Besuch der lokalen Märkte – das Wetter spielt mit!

Wochenende in Binissalem: Sonnige Auftakt in den Frühling

Zum Ende der Woche hin, nämlich am 6. und 7. Februar, werden die Temperaturen erneut auf angenehme 20°C steigen, und trotz der überwiegenden Bewölkung bleibt es trocken. Das Wochenende könnte also kaum besser werden. Zu diesem Anlass strahlt die Sonne über Binissalem, lädt zu ausgedehnten Outdoor-Aktivitäten und bietet die Möglichkeit, die ersten Anzeichen des nahenden Frühlings mit allen Sinnen zu erleben.

Bleiben Sie mit der mallorcazeitung.es stets auf dem Laufenden über das Wetter in Binissalem und ganz Mallorca.

