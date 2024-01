Mit einem sanften Übergang von Januar zu Februar begrüßt Campos auf Mallorca seine Einwohner und Besucher mit milden Temperaturen und bevorstehenden Regenfällen. In der Wettervorhersage für Campos von Dienstag, den 30. Januar, bis Dienstag, den 6. Februar 2024, erwarten uns einige Regentropfen, die die Landschaft Mallorcas nähren werden, während überwiegend bewölkte Himmel das Bild bestimmen.

Temperaturen und Niederschläge im Überblick

Zum Start der Woche, am Dienstag, dem 30. Januar, prognostizieren Meteorologen für Campos eine Höchsttemperatur von 32°C bei leichtem Regen. Das Thermometer hält sich generell auf angenehmen Niveaus um die 30-Grad-Marke, perfekt für sanfte Winteraktivitäten auf der Insel. Die Nachttemperaturen werden nicht gesondert erwähnt, doch das lässt Raum für sternenklare Abendstunden und angenehme Aufenthalte im Freien, solange man auf die leichte Regendusche vorbereitet ist.

In den folgenden Tagen dominiert leichter bis mäßiger Regen bei Temperaturen zwischen 29°C und 32°C. Die Windgeschwindigkeiten sind mit 2 bis 4 km/h angenehm mild, so dass Sie sich keine Sorgen um stürmische Böen machen müssen. Trotz der Niederschläge bietet das Wetter von Campos täglich viele Stunden angenehmen Lichts, mit Sonnenaufgängen gegen 8:25 Uhr und Sonnenuntergängen um 21:30 Uhr.

Feuchtigkeit und Luftdruck

Die Luftfeuchtigkeit schwankt in dieser Zeit moderat zwischen 51% und 71%, was zusammen mit den Regenschauern für eine frische Brise auf der Insel sorgt. Der Luftdruck bleibt weitgehend stabil, meist um die 1016 hPa, was für ein ausgewogenes Wetter sorgt.

Ausblick auf die Woche

Zusammengefasst sieht es so aus, dass wir eine recht beständige Wetterlage in Campos haben werden, mit geringen täglichen Schwankungen. Anhaltende Bewölkung und sporadischer Regen ermöglichen Ihnen, die Insel in einem ruhigeren, entspannteren Ambiente zu genießen, fernab der oft hektischen Sommermonate.

Wettervorhersage im Detail

Genießen Sie das milde Wetter und die schöne Natur auf Mallorca und seien Sie stets vorbereitet auf wechselnde Bedingungen - Für Ihre Freizeitaktivitäten kann ein Schirm von Zeit zu Zeit der ideale Begleiter sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.1.2024, 02:21:24. +++