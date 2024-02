Santa Maria del Camí zeigt sich in den kommenden Tagen von ihrer besten Seite. Mit einem überwiegend klaren Himmel und Temperaturen, die angenehme 17°C erreichen, können Einwohner und Besucher eine wunderbar milde Februarwoche genießen.

Wetterhighlights in Santa Maria del Camí

Beginnend mit dem 1. Februar 2024, erleben wir mit einem klaren Himmel und einer milden Temperatur von 17°C einen perfekten Start in den Monat. Der Wind hält sich mit 3 km/h zurück, ideal um die malerische Gemeinde und die Umgebung zu erkunden.

Der darauffolgende Tag, der 2. Februar, bringt überwiegend bewölkte Verhältnisse, doch die Temperaturen bleiben konstant bei 17°C. Eine leichte Brise von 2 km/h sorgt weiterhin für ein angenehmes Klima.

Am 3. Februar ziehen vereinzelte Wolken auf, aber das Thermometer zeigt weiterhin angenehme 16°C an. Mit steigender Luftfeuchtigkeit könnten diese Tage ideal sein für einen Besuch der örtlichen Weingüter oder ein gemütliches Kaffeetrinken in den Caféterrassen der Stadt.

Sonnenstrahlen und milde Brisen

Vom 4. bis 5. Februar dürfen wir uns auf viel Sonnenschein freuen, und es erwarten uns die wärmsten Tage der Woche mit Hochs bis zu 19°C. Der Wind bleibt sanft, und die Luftfeuchtigkeit nimmt ein wenig ab, was die Tage zusätzlich angenehm macht.

Die Woche klingt aus mit Temperaturen um die 17°C bis 19°C und der Wind bleibt ein stetiger, aber sanfter Begleiter. Der Druck beginnt zu sinken, was vielleicht für eine leichte Veränderung des Wettermusters in der Folgewoche sorgt.

Wettervorhersagen vom 1. Februar bis 8. Februar 2024

1. Februar: Klarer Himmel, 17°C

2. Februar: Überwiegend bewölkt, 17°C

3. Februar: Zerstreute Wolken, 16°C

4. Februar: Klarer Himmel, 17°C

5. Februar: Klarer Himmel, 19°C

6. Februar: Überwiegend bewölkt, 19°C

7. Februar: Überwiegend bewölkt, 17°C

8. Februar: Klarer Himmel, 17°C

Zum Sonnenauf- und -untergang zeigt sich Santa Maria del Camí stets von einer besonders malerischen Seite. Der erste Lichtschimmer des Tages lässt sich bereits um 6:57 Uhr am 1. Februar blicken und die Abenddämmerung zieht sich bis 17:15 Uhr am 8. Februar hin.

Vergessen Sie nicht, sich entsprechend zu kleiden und genießen Sie die milden Tage, die Santa Maria del Camí zu bieten hat!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.2.2024, 03:03:03. +++