Die malerische Gemeinde Santa Margalida auf Mallorca erwartet in der ersten Februarwoche überwiegend heiteres Wetter und angenehm milde Temperaturen – perfekte Bedingungen für alle Sonnenhungrigen und Erholungssuchenden!

Aussichten für die Woche im Detail

Zum Auftakt der Woche, am Donnerstag, den 1. Februar, genießen Einwohner und Besucher klaren Himmel und eine Höchsttemperatur von 16°C. Eine sanfte Brise mit nur 3 km/h sorgt für eine frische Brise ohne störende Windböen. Der Luftdruck liegt stabil bei 1033 hPa, und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 54%.

Am Freitag bedecken dichte Wolken den Himmel, doch mit 15°C bleibt das Thermometer weiterhin in einem angenehmen Bereich. Es weht eine mäßige, aber erfrischende Brise mit bis zu 8 km/h, während die Feuchtigkeit auf 72% ansteigt – ein Zeichen dafür, dass die Inselbewohner möglicherweise ihren Regenschirm bereithalten sollten.

Anschließend, am Samstag und Sonntag, kehrt das klare Himmelsblau zurück und die Temperaturen klettern auf 16°C bzw. 17°C. Fans des Outdoor-Lebens können diese Tage für Ausflüge oder entspannte Strandbesuche nutzen, denn der Wind hält sich konstant bei angenehmen 4 km/h.

Mit Beginn der neuen Woche steigen die Temperaturen in Santa Margalida leicht an. Sowohl Montag als auch Dienstag versprechen bei strahlendem Sonnenschein Höchstwerte von 19°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf behagliche 45%, was zusätzlich für ein angenehmes Klima sorgt. An diesen Tagen wird es ideal sein, die vielfältigen Freizeitaktivitäten Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Der Mittwoch bringt eine Abkühlung auf 17°C mit sich, bleibt jedoch bei bedecktem Himmel trocken. Der Donnerstag läutet dann mit 19°C und einer frischen Brise von bis zu 9 km/h den Ausklang der betrachteten Wetterwoche ein. Bei nur 45% Luftfeuchtigkeit erwartet die Besucher ein weiterer erfreulicher Tag unter Mallorcas Sonne.

Die ersten Sonnenstrahlen in Santa Margalida können Sie im besagten Zeitraum jeden Tag zwischen 6:49 Uhr und 6:55 Uhr erleben, während sich die Sonne täglich zwischen 17:05 Uhr und 17:14 Uhr verabschiedet.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Santa Margalida in der ersten Februarwoche mit überwiegend sonnigem und stabilem Wetter rechnen kann. Es bietet ideale Bedingungen für alle Outdoor-Aktivitäten und lädt ein, die Schönheit der Insel in vollen Zügen zu genießen. Unvergessliche Momente unter dem blauen Himmel Mallorcas sind nahezu garantiert!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.2.2024, 03:01:44. +++