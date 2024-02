Das idyllische Dorf Fornalutx auf Mallorca ist bekannt für seine malerische Landschaft und das atemberaubende Serra de Tramuntana-Gebirge. Während die Landschaft rund um das Jahr ein Augenschmaus bleibt, bringt das Wetter in Fornalutx im Laufe der kommenden Woche eine Mischung aus Sonnenschein und Wolken, garniert mit einer leichten Brise und einem Schauer. Hier finden Sie einen detailierten Wetterbericht für die Region, um Ihre Pläne entsprechend zu gestalten.

Wochenbeginn in Fornalutx: Temperaturen um 15°C mit Bewölkung

Beginnend mit dem Freitag, dem 2. Februar 2024, präsentiert sich das Wetter in Fornalutx mit einem bedeckten Himmel. Die Temperaturen erreichen angenehme 15°C, und die Winde wehen leicht mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit misst 61%, während der atmosphärische Druck stabil bei 1032 hPa liegt. Sonnenaufgang und -untergang zeichnen den Tag von 6:56 Uhr bis 17:08 Uhr.

Gemäßigte Bedingungen und leichte Bewölkung am Wochenende

Der Samstag, 3. Februar, zeigt sich mit vereinzelten Wolken und einer gleichbleibenden Temperatur von 15°C. Die Winde sind noch milder und erreichen nur 2 km/h, und die Feuchtigkeit steigt leicht auf 65%. Der Sonnenaufgang ist für 6:55 Uhr und der Sonnenuntergang für 17:09 Uhr vorgesehen.

Steigende Temperaturen und klare Sicht zum Wochenbeginn

Am Sonntag, den 4. Februar, dürfen sich die Einwohner und Besucher Fornalutxs auf eine geringe Bewölkung bei 17°C freuen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 52%, und der Wind bleibt konstant bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Mit dem Sonnenaufgang um 6:54 Uhr und dem Sonnenuntergang um 17:10 Uhr werden die Tage merklich länger.

Herrliches Wetter am Montag: Sonnenschein pur bei 19°C

Zum Start in die neue Woche, am Montag, den 5. Februar, strahlt der Himmel über Fornalutx klar und deutlich. Mit einer Höchsttemperatur von 19°C und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 40% ist es der perfekte Tag, um die natürliche Schönheit der Region zu genießen. Der Wind bleibt mit 3 km/h schwach. Der Sonnenaufgang ist für 6:53 Uhr angesetzt und der Sonnenuntergang für 17:12 Uhr.

Mitte der Woche: Wechselhafte Bewölkung und stabile Temperaturen

Am Dienstag und Mittwoch (6. und 7. Februar) ist das Wetter in Fornalutx geprägt durch überwiegend bewölkte Himmel. Die Temperaturen pendeln sich um die 16 bis 18°C ein, während der leichte Wind zunimmt und am Mittwoch eine Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht. Der Luftdruck beginnt zu sinken, was spätere Wetteränderungen andeuten könnte.

Ausblick auf das Ende der Woche: Niederschläge möglich

Die Woche klingt aus mit einem überwiegend bedeckten Donnerstag, den 8. Februar, bei 15°C und stärkeren Winden von bis zu 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt wieder auf 60%, und der Druck fällt auf 1012 hPa, was leichtem Regen Platz macht. Der Freitag bringt dann tatsächlich leichten Regen bei einer Temperatur von 15°C und einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Die höhere Luftfeuchtigkeit von 71% könnte für feuchtere Verhältnisse sorgen. Sonnenaufgang am Freitag ist um 6:49 Uhr und der Sonnenuntergang um 17:16 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.2.2024, 02:48:25. +++