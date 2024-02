Während der kalten Wintermonate sehnt man sich nach etwas Sonnenschein und angenehmen Temperaturen, um dem Alltagsgrau zu entfliehen. Die malerische Stadt Alcúdia auf Mallorca bietet gerade in der kommenden Woche genau das richtige Wetter, um die Seele baumeln zu lassen und das mediterrane Klima zu genießen.

Wetterprognose vom 2. Februar bis zum 9. Februar 2024

Beginnend mit dem heutigen Tag, 2. Februar 2024, können sich Einwohner und Besucher auf eine lockere Bewölkung einstellen bei angenehmen 15°C. Ein leichter Wind von 7 km/h sorgt für erfrischende Momente. Der Himmel klärt nach und nach auf und für den folgenden Tag wird ein klarer Himmel vorhergesagt.

Das Wochenende startet mit einem strahlend blauen Himmel am Samstag, den 3. Februar, und setzt sich am Sonntag mit gleicher Klarheit fort. Beide Tage zeigen das Thermometer konstante 15°C an mit einer leichten Brise bei 4 km/h.

Mit Beginn der neuen Woche wird das Quecksilber weiter steigen. Am 4. und 5. Februar erwarten uns Höchsttemperaturen von 17°C und sogar 18°C, ideal für ausgedehnte Spaziergänge entlang der Küstenpromenade oder durch die historischen Gassen von Alcúdia.

Der 6. Februar bringt mehr Wolken am Himmel, die sich allerdings am darauf folgenden Tag wieder auflockern. Bei moderaten 17°C und einer frischen Prise Wind bleibt es weiterhin angenehm.

Das Wetter schlägt am 8. Februar um mit einer dichteren Wolkendecke und einer leichten Zunahme des Windes auf 8 km/h. Doch erst am 9. Februar wird die Ruhe durch leichten Regen unterbrochen, bei immer noch freundlichen 16°C.

Helligkeitszeiten für die kommende Woche

Der Sonnenaufgang in Alcúdia wird im Verlauf der Woche tendenziell früher, beginnend um 6:55 Uhr am 2. Februar und endend am 9. Februar um 6:48 Uhr. Der Sonnenuntergang erstreckt sich ebenso, von 17:06 Uhr auf 17:15 Uhr, was längere Tage und mehr Zeit für Aktivitäten im Freien verspricht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.2.2024, 02:22:25. +++