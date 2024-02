Das Wetter in Sóller präsentiert sich für die kommende Woche als eine malerische Postkarte von Mallorca. Mit einem herrlichen Mix aus Sonnenschein und einigen vereinzelten Wolken ist es ein idealer Zeitpunkt, um die Naturschönheiten Sóllers in vollen Zügen zu genießen.

Wetterüberblick für die Woche vom 2. bis 9. Februar 2024

Beginnend mit dem heutigen Freitag, dem 2. Februar 2024, zeigt sich der Himmel über Sóller überwiegend bedeckt, jedoch liegen die Temperaturen angenehm bei 16°C. Ein leichter Wind mit 3 km/h unterstützt das milde Klima. Eine hohe Luftfeuchtigkeit von 62% und ein Luftdruck von 1032 hPa sorgen für entspannte Outdoor-Aktivitäten.

Der folgende Samstag, 3. Februar, verspricht mit vereinzelten Wolken am Himmel bei ebenfalls 16°C ähnlich angenehmes Wetter. Der Wind bleibt sanft mit 2 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an auf 68%, und der atmosphärische Druck bleibt stabil.

Der Sonntag, 4. Februar, wird von wenigen Wolken verziert und die Temperaturen erreichen ein wunderbares Hoch von 18°C. Perfekte Bedingungen, um vielleicht eine Wanderung im Tramuntana-Gebirge zu planen oder durch die Orangenhaine Sóllers zu schlendern.

Die Highlights der Woche

Montag, der 5. Februar, könnte der strahlendste Tag der Woche werden. Mit einem klaren Himmel und einer Temperatur von 20°C ist dies ein perfekter Tag für Strandliebhaber und Sonnenanbeter. Der Luftdruck sinkt leicht auf 1029 hPa, während die Luftfeuchtigkeit mit 43% für frische, trockene Luft sorgt.

Die Mitte der Woche hält das Wetter in Sóller weiterhin freundlich. Am Dienstag und Mittwoch (6. und 7. Februar) überwiegen überwiegend Wolken am Himmel, und die Temperaturen pendeln sich bei 19°C und 17°C ein, wobei der Wind etwas auf 4 km/h zunimmt.

Der Donnerstag, 8. Februar, bringt mehr Bewölkung und kühlere Luft, mit Temperaturen um die 16°C und einem aufkommenden Wind von 6 km/h, während der Luftdruck auf 1012 hPa sinkt. Ein Indiz dafür, dass sich das Wetter etwas verändern könnte.

Zum Ende der Wetterwoche, am Freitag, 9. Februar, sehen wir etwas Regen mit leichten Temperatureinbußen bei weiterhin 16°C. Etwas vermehrter Wind mit 5 km/h und steigende Luftfeuchtigkeit auf 72% könnten die ersten Tropfen des nahenden Frühlings sein.

Fazit und Ausblick

Zusammengefasst erwartet uns in Sóller eine Woche voller Gelegenheiten, die Vielfalt Mallorcas im Februar zu erleben. Von sonnigen Tagen bis hin zu sanften Regenschauern, bietet sich hier jede Möglichkeit, sowohl die Natur als auch das städtische Leben in vollen Zügen zu genießen. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich langsam in Richtung des bevorstehenden Frühlings, was längere Tage und mehr Zeit für Ihre Aktivitäten auf der Insel bedeutet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.2.2024, 03:15:46. +++