Willkommen zu Ihrer ausführlichen Wettervorhersage für Son Servera auf Mallorca. Liebhaber von Sonnenschein und milden Temperaturen können sich freuen, denn die nächste Woche verspricht überwiegend klaren Himmel und angenehme Temperaturen. Lassen Sie uns einen ausführlichen Blick auf die Wetterbedingungen werfen, die uns in den nächsten Tagen in Son Servera erwarten werden.

Sonniger Start in den Monat Februar

Der 2. Februar beginnt mit teilweise bewölktem Himmel und einer Tagestemperatur von 15°C. Bei Windstärken von etwa 10 km/h bringt der Tag eine hinnehmbare Luftfeuchtigkeit von 72% mit sich und einen erfrischend klaren Himmel zum Feierabend bei einem Sonnenuntergang um 17:06 Uhr.

Am darauffolgenden Tag, dem 3. Februar, begrüßt uns klarer Himmel bei einer Höchsttemperatur von 14°C. Der Wind wird ruhiger und weht nur mit 4 km/h, wodurch die 66% Luftfeuchtigkeit als weniger drückend empfunden werden könnte. Genießen Sie die Sonne, die um 6:53 Uhr aufgeht und um 17:07 Uhr untergeht.

Die sonnige Trendwende

Wir erleben eine weiterhin sonnige Trendwende am 4. und 5. Februar mit wolkenlosem Himmel und stetigen 17°C bzw. 18°C. Beide Tage versprechen mit niedrigen Windgeschwindigkeiten von 4 km/h und sinkender Luftfeuchtigkeit optimale Voraussetzungen für alle Outdoor-Aktivitäten.

Der 6. Februar hingegen bringt Überzug von Wolken, behält aber die 18°C bei und die Luftfeuchtigkeit liegt konstant bei 53%. Der schwache Wind von 5 km/h wird die Wolkendecke kaum auseinanderziehen können.

Mitte der Woche: Wolkig, aber mild

Zur Mitte der Woche bleibt es zwar weiterhin wolkig, die Temperaturen sinken aber nur leicht auf angenehme 16°C bis 17°C. Eine Windzunahme auf 11 km/h am 8. Februar könnte das Gefühl von Frische verstärken, während die Luftfeuchtigkeit generell auf unter 60% sinkt.

Regnerischer Ausklang der Wetterwoche

Der 9. Februar rundet die Woche mit leichtem Regen und einer maximalen Temperatur von 15°C ab. Der Wind nimmt auf 12 km/h zu, und die Luftfeuchtigkeit steigt erheblich auf 78% an, was diesen Tag zum wohl herausforderndsten der Woche in Bezug auf die Wetterbedingungen macht.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben beständig früh bzw. spät, was für zusätzliche Sonnenstunden und Freude für alle Mallorca-Liebhaber beitragt. Bereiten Sie sich mit angemessener Kleidung auf die leichten Regenschauer vor und genießen Sie die herrlichen Sonnentage, die in Son Servera überwiegen werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.2.2024, 03:17:12. +++