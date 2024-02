Das Wetter in Algaida präsentiert sich zu Beginn des Februars von seiner malerischen Seite. Sonnenhungrige und Spaziergänger dürfen sich freuen, denn die kommenden Tage versprechen vorwiegend klaren Himmel und angenehme Temperaturen, ideal, um die idyllische Natur Mallorcas zu genießen.

Heute: Schleierwolken durchbrechen die Sonne

Am heutigen Tag, dem 2. Februar 2024, umrahmen vereinzelte broken clouds den sonst blauen Himmel über Algaida. Mit einem sanften Wind von 7 km/h und einer angenehmen Höchsttemperatur von 16°C ist das Außenklima perfekt, um die kleine Stadt und ihre Umgebung zu erkunden.

Stabile Wetterlage in den kommenden Tagen

Die nächsten Tage begrüßen die Einwohner und Besucher von Algaida mit einem stetig klaren Himmel. Sowohl am 3. als auch am 4. Februar wird der Himmel ungetrübt bleiben, und die Temperaturen liegen bei angenehmen 17°C. Ein leichter Wind sorgt für die notwendige Erfrischung, sollte es einem in der Sonne zu warm werden.

Wärmster Tag der Woche: Ein Hoch für Freizeitaktivitäten

Am 5. Februar erreichen wir den Höhepunkt der Wärme mit Temperaturen bis zu 19°C und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit – der ideale Tag für ausgedehnte Wandertouren oder einen Besuch der pittoresken Märkte Algaidas.

Unverändertes Wetter genießen

Der 6. und 7. Februar setzt die Reihe des guten Wetters fort. Mit wenigen Wolken am Himmel und Temperaturen, die auch weiterhin bei 19°C liegen, bleibt das Wetter stabil und erfreulich.

Wetterumschwung naht: Wolken und erster Regen

Ein allmählicher Wechsel zeichnet sich ab dem 8. Februar ab. Eine Zunahme der Bewölkung lässt erahnen, dass sich das Wetter langsam wandelt. Die Windgeschwindigkeit nimmt etwas zu, bleibt jedoch mit 8 km/h noch im gemäßigten Bereich.

Blick aufs Wochenende: Nass und frisch

Blicken wir auf das Wochenende, so zeigt sich der 9. Februar bereits von einer anderen Seite. Leichter Regen kündigt sich an, der Wind frischt auf und die Temperaturen sinken auf 15°C. Gleichwohl hat auch dieser Wetterumschwung seinen Charme und bietet Gelegenheit für gemütliche Stunden in den Cafés und Restaurants Algaidas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.2.2024, 02:23:05. +++